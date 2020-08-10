Протести в Білорусі: Лукашенко заявив про причетність людей з України і РФ

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що до протестів у Білорусі причетні люди з Польщі, України та Російської Федерації. А на півдні країни протестувальники нібито намагалися захопити органи влади.

Про це пише БЕЛТА.

За його словами, протестами в Білорусі намагаються керувати з-за кордону.

"Я не кажу про Польщу. Там вже усі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну, звідти їхали. Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. В тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей", - заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що в Новогрудці і Кореличах протестувальники нібито хотіли взяти штурмом органи влади. Крім того, до 300 осіб нібито перекинули на південь країни, де в одному з міст був оточений райвиконком.

"Довелося прикордонникам втрутитися - там прикордонний загін базується. Тобто в окремих точках, де зібрали людей, вони намагалися захопити органи влади", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що учасниками акцій протесту управляли з-за кордону; зокрема, фіксувалися дзвінки з Польщі, Великобританії та Чехії.

На даний момент відомо, що на протестах в Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб.