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У Мінську силовики розігнали демонстрантів біля метро "Пушкінська"

Мінськ, Вівторок 11 серпня 2020 03:41
У Мінську силовики розігнали демонстрантів біля метро "Пушкінська"
Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

Правоохоронці застосували світлошумові гранати

В Мінську біля універсаму "Рига" силовики знову розігнали протестувальників. Правоохоронці зачистили район метро "Пушкінська".

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

По демонстрантах близько "Риги" знову правоохоронці кидали світлошумовими гранатами. Спеціальна машина розбила барикади.

Своєю чергою "Єврорадіо" поінформувало, що бійці ОМОНу зачистили район станції метро "Пушкінська".

"Це сталося після того, як більша частина демонстрантів розійшлася сама", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня в Білорусі поновилися акції протесту через перемогу чинного президента Олександра Лукашенка на виборах. Протестувальники вважають перемогу Лукашенка нечесною та вимагають оголошення справжніх результатів голосування.

Акції протесту охопили Мінськ і великі міста країни; РБК-Україна зібрала інформацію про те, що зараз відбувається в містах Білорусі.

Крім того, силовики заявили про загибель протестувальника в Мінську; міліція стверджує, що в руках демонстранта вибухнув невідомий пристрій.

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