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Санду анонсувала акцію протесту за розпуск парламенту Молдови

Кишинів, Четвер 03 грудня 2020 21:23
Санду анонсувала акцію протесту за розпуск парламенту Молдови
Фото: Майя Санду (facebook.com maia sandu)
Автор: Дмитро Левицький

Обраний президент Молдови Майя Санду анонсувала акцію протесту у неділю, 6 грудня. Санду вимагає розпуску парламенту після його сьогоднішніх рішень.

Про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу Санду в Кишиневі, який транслювався у Facebook.

Санду закликала своїх прихильників прийти у неділю на площу Великого національного зібрання, щоб вимагати проведення позачергових парламентських виборів.

"Те, що сьогодні відбулося в парламенті доводить, що там зібралася група злочинців. Цей парламент має бути розпущений. У неділю ми вийдемо на площу Великого національного зібрання, щоб розповісти їм, що думає народ", - наголосила вона.

Санду зазначила, що завтра депутати від "Дії та солідарності" звернуться до Конституційного суду Молдови з проханням скасувати сьогоднішні скандальні рішення парламенту.

"Цей парламент повинен піти. Цей уряд повинен піти. Через них ми знаходимося на краю провалля. Люди хочуть дострокових виборів, ми будемо робити те, чого хочуть люди", - заявила майбутній президент.

Нагадаємо, сьогодні парламент Молдови урізав повноваження президента, підпорядкувавши собі Службу інформації та безпеки. Санду назвала це рішення спробою захоплення влади.

Пізніше депутати молдовського парламенту підтримали у першому читанні законопроект про статус російської мови в країні та повернення на телебачення програм з Росії.

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Новини України Політика протестМолдоваМая Санду

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