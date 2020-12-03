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Парламент Молдови урізав повноваження президента перед інавгурацією Санду

Кишинів, Четвер 03 грудня 2020 16:37
Парламент Молдови урізав повноваження президента перед інавгурацією Санду
Фото: Майя Санду (flickr.com eppofficial)
Автор: Дмитро Левицький

Парламент Молдови урізав повноваження президента країни після перемоги Майї Санду на виборах. Парламент вивів з-під підпорядкування президента Службу інформації та безпеки Молдови.

Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

Згідно з ухваленим сьогодні законом, контролювати діяльність Служби інформації та безпеки тепер буде парламент країни. Парламент також призначатиме директора відомства терміном на 5 років.

Авторами проекту закону були двоє депутатів від правлячого блоку соціалістів, який знаходиться під контролем чинного президента Ігоря Додона. Проти скандального закону виступила партії Санду та Ренато Усатого.

Нагадаємо, Санду назвала ініціативу парламенту урізати повноваження президента спробою захоплення влади в Молдові. Вона закликала жителів країни вийти на акції протесту через цей законопроект.

Як відомо, Санду перемогла на виборах президента Молдови. ЦВК Молдови вже затвердила результати голосування, але Конституційний суд їх поки що не визнав.

Проте інавгурація Санду планується на 24 грудня. Через пандемію коронавірусу церемонія буде не багатолюдною.

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