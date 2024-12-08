В центре Тбилиси снова протесты, людей атакуют неизвестные лица в масках

Вечером 7 декабря тысячи людей в очередной раз собрались в центре Тбилиси на акцию протеста из-за отсрочки новым правительством страны переговоров о вступлении Грузии в ЕС. На активистов и журналистов нападают неизвестные лица в масках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia и SOVA.

Около полуночи по тбилисскому времени (23:00 по Киеву) большинство протестующих собралось на площади Свободы возле парламента. Пока что силовики людей не трогают, ситуация спокойная.

В то же время, на площади Свободы были замечены водометы.

Тем временем на улице Чичинадзе раздаются выстрелы, вероятно резиновыми пулями. О пострадавших пока неизвестно. На улице появился спецназ.

Атаки "титушек"

Тем временем вечером возле проспекта Шота Руставели была зафиксирована серия нападений на активистов, журналистов и членов оппозиционных партий.

В частности, возле парламента на улице Бесики неизвестные в балаклавах атаковали офис оппозиционной партии "Ахали"/Коалиция за перемены.

Также неизвестные мужчины избили по меньшей мере двух участников протестной акции возле парламента. Случай произошел на улице Пурцеладзе. Очевидцы рассказывают, что группа людей в масках и черной одежде внезапно подбежала к демонстрантам, повалила и начала избивать.

Одного пострадавшего, 19-летнего парня, госпитализировали. Второму оказывают помощь на месте врачи скорой помощи. У него сломан нос, а на лице синяки. По словам очевидцев, полиция была недалеко, но не реагировала.

Похожий инцидент произошел в Александровском саду, за Кашветской церковью. Пострадавший отделался незначительными ранениями и сказал, что полиция отреагировала на ситуацию - на нападавших составили протокол, но никого не задержали.

После информации о "титушках", протестующие бросились искать нападавших и прочесывать Александровский парк.

Кроме того, неизвестные в масках в районе Мтацминда избили актера Тбилисского государственного драматического театра Гиорги Махарадзе.

"Передо мной стоит патруль, 30 "типов" бьют меня "дубинками" и они смотрят... Меня бьют 10 минут. Они стоят, смотрят...", - сказал актер журналистам.

МВД Грузии возбудило дело по фактам серии нападений неизвестных групп в районе проспекта Руставели. О задержанных не сообщается.

Расследование по факту нападения на офис партии "Ахали" начато по статье 126 Уголовного кодекса - "насилие".

Один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе сказал, что "титушки" на улицах Тбилиси "не из нашего парт-актива".

"Мое субъективное мнение, что это, наверное, сделали те, кому нужен беспорядок и хаос", - сказал Мдинарадзе.

Он также предлагает запретить ношение масок гражданами, чтобы побороть насилие на акциях протеста.