В центре Тбилиси снова протесты, людей атакуют неизвестные лица в масках
Вечером 7 декабря тысячи людей в очередной раз собрались в центре Тбилиси на акцию протеста из-за отсрочки новым правительством страны переговоров о вступлении Грузии в ЕС. На активистов и журналистов нападают неизвестные лица в масках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia и SOVA.
Около полуночи по тбилисскому времени (23:00 по Киеву) большинство протестующих собралось на площади Свободы возле парламента. Пока что силовики людей не трогают, ситуация спокойная.
В то же время, на площади Свободы были замечены водометы.
Тем временем на улице Чичинадзе раздаются выстрелы, вероятно резиновыми пулями. О пострадавших пока неизвестно. На улице появился спецназ.
Атаки "титушек"
Тем временем вечером возле проспекта Шота Руставели была зафиксирована серия нападений на активистов, журналистов и членов оппозиционных партий.
В частности, возле парламента на улице Бесики неизвестные в балаклавах атаковали офис оппозиционной партии "Ахали"/Коалиция за перемены.
Также неизвестные мужчины избили по меньшей мере двух участников протестной акции возле парламента. Случай произошел на улице Пурцеладзе. Очевидцы рассказывают, что группа людей в масках и черной одежде внезапно подбежала к демонстрантам, повалила и начала избивать.
Одного пострадавшего, 19-летнего парня, госпитализировали. Второму оказывают помощь на месте врачи скорой помощи. У него сломан нос, а на лице синяки. По словам очевидцев, полиция была недалеко, но не реагировала.
Похожий инцидент произошел в Александровском саду, за Кашветской церковью. Пострадавший отделался незначительными ранениями и сказал, что полиция отреагировала на ситуацию - на нападавших составили протокол, но никого не задержали.
После информации о "титушках", протестующие бросились искать нападавших и прочесывать Александровский парк.
Кроме того, неизвестные в масках в районе Мтацминда избили актера Тбилисского государственного драматического театра Гиорги Махарадзе.
"Передо мной стоит патруль, 30 "типов" бьют меня "дубинками" и они смотрят... Меня бьют 10 минут. Они стоят, смотрят...", - сказал актер журналистам.
МВД Грузии возбудило дело по фактам серии нападений неизвестных групп в районе проспекта Руставели. О задержанных не сообщается.
Расследование по факту нападения на офис партии "Ахали" начато по статье 126 Уголовного кодекса - "насилие".
Один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе сказал, что "титушки" на улицах Тбилиси "не из нашего парт-актива".
"Мое субъективное мнение, что это, наверное, сделали те, кому нужен беспорядок и хаос", - сказал Мдинарадзе.
Он также предлагает запретить ношение масок гражданами, чтобы побороть насилие на акциях протеста.
Протесты в Грузии
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они сопровождались фальсификациями на избирательных участках, в частности, были зафиксированы массовые вбросы пачек бюллетеней.
По итогам голосования, победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта" - она набрала 46% голосов. Оппозиционные партии набрали от 8% до 11%, отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста.
Однако небывалый масштаб протесты приобрели после того, как 28 ноября сформированное из состава нового парламента правительство отсрочило на 2028 год начало переговоров по вступлению Грузии в Европейский Союз.
Каждый вечер в Тбилиси люди протестуют у здания парламента, однако спецназ применяет против людей водометы и слезоточивый газ, разгоняет и жестко задерживает протестующих.
Ситуация на протестах обостряется. Вечером 7 декабря неизвестные люди в черном в балаклавах напали и избили съемочную группу телеканала "Пирвели".
Материалы по нападению на съемочную группу оппозиционного телеканала Pirveli переданы в Специальную следственную службу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.