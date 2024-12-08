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В центре Тбилиси снова протесты, людей атакуют неизвестные лица в масках

Воскресенье 08 декабря 2024 00:47
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В центре Тбилиси снова протесты, людей атакуют неизвестные лица в масках Фото: ситуация на протестах в Грузии обостряется (https://t.me/NGnewsgeorgia)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 7 декабря тысячи людей в очередной раз собрались в центре Тбилиси на акцию протеста из-за отсрочки новым правительством страны переговоров о вступлении Грузии в ЕС. На активистов и журналистов нападают неизвестные лица в масках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia и SOVA.

Около полуночи по тбилисскому времени (23:00 по Киеву) большинство протестующих собралось на площади Свободы возле парламента. Пока что силовики людей не трогают, ситуация спокойная.

В то же время, на площади Свободы были замечены водометы.

Тем временем на улице Чичинадзе раздаются выстрелы, вероятно резиновыми пулями. О пострадавших пока неизвестно. На улице появился спецназ.

Атаки "титушек"

Тем временем вечером возле проспекта Шота Руставели была зафиксирована серия нападений на активистов, журналистов и членов оппозиционных партий.

В частности, возле парламента на улице Бесики неизвестные в балаклавах атаковали офис оппозиционной партии "Ахали"/Коалиция за перемены.

Также неизвестные мужчины избили по меньшей мере двух участников протестной акции возле парламента. Случай произошел на улице Пурцеладзе. Очевидцы рассказывают, что группа людей в масках и черной одежде внезапно подбежала к демонстрантам, повалила и начала избивать.

Одного пострадавшего, 19-летнего парня, госпитализировали. Второму оказывают помощь на месте врачи скорой помощи. У него сломан нос, а на лице синяки. По словам очевидцев, полиция была недалеко, но не реагировала.

Похожий инцидент произошел в Александровском саду, за Кашветской церковью. Пострадавший отделался незначительными ранениями и сказал, что полиция отреагировала на ситуацию - на нападавших составили протокол, но никого не задержали.

После информации о "титушках", протестующие бросились искать нападавших и прочесывать Александровский парк.

Кроме того, неизвестные в масках в районе Мтацминда избили актера Тбилисского государственного драматического театра Гиорги Махарадзе.

"Передо мной стоит патруль, 30 "типов" бьют меня "дубинками" и они смотрят... Меня бьют 10 минут. Они стоят, смотрят...", - сказал актер журналистам.

МВД Грузии возбудило дело по фактам серии нападений неизвестных групп в районе проспекта Руставели. О задержанных не сообщается.

Расследование по факту нападения на офис партии "Ахали" начато по статье 126 Уголовного кодекса - "насилие".

Один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе сказал, что "титушки" на улицах Тбилиси "не из нашего парт-актива".

"Мое субъективное мнение, что это, наверное, сделали те, кому нужен беспорядок и хаос", - сказал Мдинарадзе.

Он также предлагает запретить ношение масок гражданами, чтобы побороть насилие на акциях протеста.

Протесты в Грузии

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они сопровождались фальсификациями на избирательных участках, в частности, были зафиксированы массовые вбросы пачек бюллетеней.

По итогам голосования, победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта" - она набрала 46% голосов. Оппозиционные партии набрали от 8% до 11%, отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста.

Однако небывалый масштаб протесты приобрели после того, как 28 ноября сформированное из состава нового парламента правительство отсрочило на 2028 год начало переговоров по вступлению Грузии в Европейский Союз.

Каждый вечер в Тбилиси люди протестуют у здания парламента, однако спецназ применяет против людей водометы и слезоточивый газ, разгоняет и жестко задерживает протестующих.

Ситуация на протестах обостряется. Вечером 7 декабря неизвестные люди в черном в балаклавах напали и избили съемочную группу телеканала "Пирвели".

Материалы по нападению на съемочную группу оппозиционного телеканала Pirveli переданы в Специальную следственную службу.

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