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В Госдепе заявили о готовности ввести санкции против грузинских властей

Среда 11 декабря 2024 05:59
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В Госдепе заявили о готовности ввести санкции против грузинских властей Фото: Мэтью Миллер, представитель Госдепа США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Власти Соединенных Штатов Америки (США) могут применить к грузинским чиновникам санкционные ограничения. При этом в Государственном департаменте пока не раскрыли деталей относительно подготовки санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга в Вашингтоне.

По словам представителя Госдепа, Штаты уже готовы использовать в отношении грузинских властей "любые инструменты", в том числе санкционные ограничения.

Причиной являются попытки властей Грузии разогнать массовые протесты из-за скандальных решений правительства о заморозке евроинтеграции, и относительно результатов проведения самих выборов в парламент страны, которые происходили с нарушениями.

Миллер допустил, что такие санкции могут быть введены при действующей администрации президента США Джо Байдена.

"Мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы привлечь Грузию к ответственности за эти шаги, в том числе путем введения персональных санкций", - сказал американский чиновник.

Вместе с тем Миллер не уточнил, в отношении кого именно такие санкции готовятся, и какие ограничения они будут включать.

Протесты в Грузии и санкции

Напомним, на парламентских выборах в Грузии в конце октября, по данным ЦИК страны, первое место заняла пророссийская партия "Грузинская мечта". При этом международные наблюдатели фиксировали ряд нарушений во время голосования и при процессе выборов. Это привело к массовым протестам.

В Грузии участники акций протеста требуют провести новые выборы, а также отпустить всех задержанных политических заключенных. Вместе с этим в Грузии против демонстрантов силовики применяют газ и водометы.

Недавно Украина ввела санкции против властей Грузии. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада также вводить ограничения.

Добавим, 9 декабря посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский рассказал, что в ЄС уже готовят санкции против властей Грузии. Но для того, чтобы они вступили в силу, необходим будет консенсус среди 27 стран-членов блока.

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