Протесты фермеров и блокада украинской границы: взгляд из Польши

О том, как в Польше видят причины фермерских протестов, из-за которых частично заблокирована граница с Украиной , какова здесь роль России, начали ли в Польше снова вспоминать о Волыни-1943 на фоне этих событий и как они повлияли на отношение поляков к украинцам в целом – в комментарии РБК-Украина рассказал координатор программы Восточной Европы Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский.

Как в целом в Польше видят этот конфликт? Дело только и исключительно в зерне и экономических моментах, или проблема более многогранна?

Все началось где-то с середины прошлого года с зерна, и переросло сейчас в такой политический кризис. Но кроме политической составляющей, есть проблема объективная, то есть существует объективный конфликт экономических интересов. Польша и Украина конкурируют друг с другом. Эту экономическую проблему нужно было решить уже давно. К сожалению, с украинской стороны я политической воли к такому решению не вижу.

Подход заключался в том, чтобы договориться с Брюсселем, с Европейской комиссией и надеяться на то, что Европейская комиссия надавит на Варшаву, на польское правительство и польское правительство сделает шаг назад. Это краткосрочно сработало, но, к сожалению, в долгой перспективе это нас привело к этому кризису, который сейчас наполовину политический.

Каждое демократическое правительство должно прислушаться к общественному мнению. И в Польше также невозможно ввести политику, противоречащую общественному мнению, следовательно, каждое такое украинское высказывание, как президента Зеленского в ООН, все такие намеки на Польшу, что Польша работает с Россией, или что ее интересы совпадают с российскими против украинских, это влияет на то, что меняется общественное мнение в Польше.

И сейчас из-за этого всего, каждое проукраинское решение в Польше обусловлено гораздо более высокими политическими издержками. То есть каждое проукраинское решение, проукраинская политика просто обходятся гораздо дороже политически, чем до того. Следовательно, все такие заявления – они не помогают, наоборот.

Вот поэтому сейчас мы видим, что не так легко польским властям эту проблему решить, потому что 60-70% людей в Польше поддерживают фермеров. И поддерживают то, чтобы правительство боролось за их интересы. Следовательно, очень трудно польскому правительству идти против такого общественного мнения. Если граждане поддерживают требования фермеров, то нужно как-то считаться с такими требованиями.

Какие шаги от Украины, тезисно, хотела бы видеть Польша?

Мое личное впечатление было таким, что все в Украине подумали, что это дело связано с польскими выборами. И Украина, и украинские власти решили, что это избирательная проблема, после выборов ее не будет. Следовательно, если ее не будет, не надо договариваться с поляками. Надо просто продержаться, нужно подождать, после выборов придет новое польское правительство и все решит.

Почему так произошло, вопрос к украинской стороне, к украинским экспертам и так далее. Украинская сторона сама себе создала большие ожидания в отношении правительства Туска, когда они не были исполнены, появилось разочарование.

Это не политическая проблема была, и это не избирательная проблема. Политическая составляющая всегда появляется перед выборами, конечно, но объективная причина – этот конфликт интересов существует. Как его нужно решить? Мне кажется, нужен трехсторонний компромисс: Польша, Украина и Европейская комиссия. Потому что это формально решение Европейской комиссии было, об открытии рынка для украинских товаров. Итак, инструменты в Еврокомиссии есть, это не проблема, как мне кажется. Компромисс найти можно, нужна политическая воля. Существует ли она, я, к сожалению, не уверен. У меня впечатление, что украинская сторона сейчас эти проблемы решить не хочет. И играет в медийное шоу, как с этой делегацией на границе.

Какова роль России в этой ситуации?

Россия не придумывает эти проблемы, но ими пользуется. Проблема все же существует. Поэтому ее нужно решить как можно скорее, пока это еще возможно, пока это слишком далеко не зашло, потому что как раз Россия увидела, что этой проблемой можно снова пользоваться, можно играть против Польши, против Украины.

Если, к сожалению, с украинской стороны будет позиция, что нужно подождать, продержаться... Медийное поле играет против Польши, к сожалению, могу точно сказать, потому что западным журналистам не хочется углубляться в детали. Если украинские власти думают, что это медийное поле в такой степени сыграет против Польши, что Польша пойдет на какие-то безумные уступки и сделает шаг назад – такого не произойдет. Потому что есть в Польше широкий консенсус, что нужно защищать свой рынок, и никто на большие уступки не пойдет. Тем более что существует общественная поддержка такой политики.

Как эти события повлияли на отношение в польском обществе к Украине, к украинцам?

Этот конфликт, к сожалению, оказал негативное влияние на то, как поляки видят украинцев. И наоборот. Эти все накручивающиеся эмоции, эта проблема, которая накапливается, она точно играет против поляков и против украинцев. Еще раз, это нам показывает, что ее нужно решить.

Проблемные вопросы польско-украинской истории, в частности события на Волыни, актуализировались на фоне конфликта?

Этот вопрос также еще не решен. Его пока отложат в сторону, потому что есть приоритеты: это война, это помощь Украине. Но эта проблема вернется.

Не сейчас, я думаю, потому что пока мне кажется, обе стороны не хотят о ней говорить, но она вернется и она снова будет негативно влиять на двусторонние отношения и ее тоже предстоит решить. Она где-то ниже стола, но она есть. И мое личное мнение, что она будет постепенно возвращаться, тем скорее, если не удастся решить эту проблему на границе. Они все вместе будут накапливаться. Чем быстрее, мне кажется, удастся урегулировать ситуацию на границе, плюс вообще решить эту проблему экономической конкуренции, тем для нас будет лучше. Значит, этот вопрос исторический вернется чуть позже.

Но именно на политическую поддержку и польскими властями, и польским обществом Украины в войне это все не влияет?

С польской стороны помощь Украине на стратегическом уровне и в плане войны, и в плане интеграции с Евросоюзом – не противоречит тому, что Польша хочет и будет защищать свой внутренний рынок. Скажу больше, чем быстрее эту коллизию удастся урегулировать, тем больше у маневра будет у польского правительства в вопросе помощи Украине.

И, наверное, если удастся выстроить заново доверие, в этом плане эти политические издержки на поддержку Украины будут несколько ниже.

Насколько эта история напоминает проблемы, с которыми сама Польша сталкивалась во время своей европейской интеграции? И вы соглашаетесь с тезисом, что в процессе нашей евроинтеграции разного рода конфликтов с Польшей, с другими восточноевропейскими странами, может быть только больше?

В какой-то степени она напоминает проблемы Польши. Польша также являлась экономическим конкурентом для немцев. Они тоже свой рынок защищали. Только дело в том, что весь процесс евроинтеграции Польши был растянут на несколько лет, почти 10 лет. То есть бизнесу в Западной Европе было дано 10 лет, чтобы они смогли подготовиться к вступлению Польши в Евросоюз. Также из бюджета Евросоюза много денег ушло на поддержку бизнеса.

Здесь такого процесса еще не произошло. Это временный механизм (отмена пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС, – ред.). У меня впечатление такое, что украинские власти хотят его легализовать, сделать новый статус кво. Я понимаю, что это выгодно украинскому бюджету, но для других игроков, в том числе для Польши, согласиться с такими решениями невозможно.