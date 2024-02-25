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На протестах в Польше вновь заметили пророссийские лозунги, - СМИ

Зосин, Воскресенье 25 февраля 2024 03:02
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На протестах в Польше вновь заметили пророссийские лозунги, - СМИ Фото: На протестах в Польше вновь заметили пророссийские лозунги (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Пророссийские лозунги вновь заметили на протестах в Польше. Организаторы уверяют, что к ним не причастны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию RMF24.

Сегодня к протестующим фермерам в Зосине приезжал министр сельского хозяйства Чеслав Топорски и заместитель министра Стефан Краевски. На их встрече были замечены пророссийские лозунги.

"Приезжают ребята - я не знаю из каких организаций, которые хотят навредить сельскохозяйственному сообществу. Это не от нас. Кто-то приезжает и хочет появиться. Сегодня есть всевозможные национальные девиации, и это то, что они делают" - говорил в RMF FM Веслав Грин из "Обманутой деревни".

Организаторы протеста позаботились о том, чтобы визит министра сельского хозяйства проходил в спокойной обстановке подчеркнул Веслав Грин.

"Мы следили за тем, чтобы яйца не полетели. Если вы являетесь хозяином, вы должны отвечать за гостей в своем доме. Мы смотрели вместе с полицией, чтобы был порядок, - заверил он.

Пророссийские лозунги в Польше

На протесте польских фермеров 20 февраля заметили лозунги, призывающего российского диктатора Владимира Путина "навести порядок в Украине и Брюсселе". Рядом с плакатом было знамя СССР.

Позже фермеру объявили подозрение. Ему грозит пять лет заключения.

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