На протестах у Польщі знову помітили проросійські гасла, - ЗМІ

Проросійські гасла знову помітили на протестах у Польщі. Організатори запевняють, що до них не причетні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RMF24 .

Сьогодні до протестувальників у Зосині приїжджав міністр сільського господарства Чеслав Топорський та заступник міністра Стефан Краєвський. На їхній зустрічі були помічені проросійські гасла.

"Приїжджають хлопці - я не знаю з яких організацій, які хочуть нашкодити сільськогосподарській спільноті. Це не від нас. Хтось приїжджає і хоче з'явитися. Сьогодні є всілякі національні девіації, і це те, що вони роблять", - говорив у RMF FM Веслав. Грін із "Обдуреного села".

Організатори протесту подбали про те, щоб візит міністра сільського господарства проходив у спокійній обстановці наголосив Веслав Грін.

"Ми стежили за тим, щоб яйця не полетіли. Якщо ви господар, ви повинні відповідати за гостей у своєму будинку. Ми дивилися разом з поліцією, щоб був порядок, - запевнив він.

Проросійські гасла у Польщі

На протесті польських фермерів 20 лютого помітили гасла, яке закликає російського диктатора Володимира Путіна "навести лад в Україні та Брюсселі". Поруч із плакатом був прапор СРСР.

Пізніше фермеру оголосили підозру. Йому загрожує п'ять років ув'язнення.