Протест проти карантину в Литві переріс у сутички, довелося застосувати газ

Мітинг біля будівлі парламенту Литви проти обмежень для нещеплених від коронавірусу переріс у заворушення. Учасники протесту кидали в поліцейських каміння і пляшки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо LRT .

За його даними, через кілька годин після початку мітинг біля литовського парламенту переріс у заворушення. Учасники акції протесту кидали в поліцейських каміння і пляшки з водою. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і відтіснили протестувальників. На площу прибули три бригади швидкої допомоги.

"Є постраждалі, в тому числі серед поліцейських", - зазначає радіостанція.

У поліції Вільнюса повідомили, що після санкціонованої акції частина учасників розійшлася, але деякі з протестувальників залишилися і почали поводитися агресивно.

Всього, за даними правоохоронців, в акції взяли участь близько 4,5 тисячі осіб. До вечора біля парламенту залишалося близько 200 протестувальників.