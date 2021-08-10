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Протест проти карантину в Литві переріс у сутички, довелося застосувати газ

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Вільнюс, Вівторок 10 серпня 2021 22:27
Протест проти карантину в Литві переріс у сутички, довелося застосувати газ Фото: протести під Сеймом Литви переросли в заворушення, поліція застосувала газ (twitter.com/martinssitcs)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мітинг біля будівлі парламенту Литви проти обмежень для нещеплених від коронавірусу переріс у заворушення. Учасники протесту кидали в поліцейських каміння і пляшки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо LRT.

За його даними, через кілька годин після початку мітинг біля литовського парламенту переріс у заворушення. Учасники акції протесту кидали в поліцейських каміння і пляшки з водою. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і відтіснили протестувальників. На площу прибули три бригади швидкої допомоги.

"Є постраждалі, в тому числі серед поліцейських", - зазначає радіостанція.

У поліції Вільнюса повідомили, що після санкціонованої акції частина учасників розійшлася, але деякі з протестувальників залишилися і почали поводитися агресивно.

Всього, за даними правоохоронців, в акції взяли участь близько 4,5 тисячі осіб. До вечора біля парламенту залишалося близько 200 протестувальників.

Нагадавши, акція протесту проти обмежень для невакцинованих від коронавірусу почалася біля будівлі парламенту Литви вранці 10 серпня. Учасники вимагали скасування "паспортів можливості" і відставки уряду.

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