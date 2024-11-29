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В МИД Грузии осудили решение о приостановке интеграции страны в ЕС

Пятница 29 ноября 2024 03:23
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В МИД Грузии осудили решение о приостановке интеграции страны в ЕС Фото: грузинские дипломаты осудили отсрочку переговоров о вступлении страны в ЕС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Десятки работников Министерства иностранных дел Грузии осудили решение правительства приостановить интеграцию страны в Европейский Союз. Свою позицию они выразили в совместном заявлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia.

В обращении отмечается, что "на протяжении многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам, что является волей и историческим выбором грузинского народа". Учитывая этот факт, "сегодняшнее заявление о выходе Грузии из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, не соответствует стратегическим интересам страны".

По мнению авторов заявления, решение правительства противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии, в которой говорится о курсе страны на вступление в ЕС и НАТО.

Они отметили, что нынешняя волна расширения ЕС обусловлена международными политическими событиями и "представляет собой беспрецедентную историческую возможность для Грузии". Дипломаты предупреждают, что "отказ страны от такого шанса "приведет к негативным стратегическим последствиям", а его повторение может никогда не произойти.

"Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне процессов, происходящих в международной среде и среде безопасности", - говорится в заявлении.

Под обращением подписались уже 78 сотрудников МИД Грузии. Среди них - руководители различных департаментов ведомства и дипломаты, которые служат за рубежом.

Скандальное решение правительства Грузии

В октябре в Грузии состоялись выборы в парламент. Они сопровождались демонстративными нарушениями, в частности были зафиксированы массовые вбрасывания пачек бюллетеней в урны.

По результатам голосования, наибольшее количество мест в парламенте получила пророссийская партия "Грузинская мечта", набравшая 54% голосов. Оппозиционные политсилы и президент страны Саломе Зурабишвили отказались признать такие результаты и объявили акции протеста в Тбилиси.

В четверг, 28 ноября, лидер "Грузинской мечты" и премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство решило приостановить до 2028 года переговоры о вступлении страны в ЕС.

Решение спровоцировало массовые акции протеста в центре Тбилиси.

Этой ночью митингующие пытаются проникнуть в здание парламента. Однако полицейские и спецназ жестко разгоняют людей газом, водометами и химическими веществами и задерживают их.

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