В МИД Грузии осудили решение о приостановке интеграции страны в ЕС

Десятки работников Министерства иностранных дел Грузии осудили решение правительства приостановить интеграцию страны в Европейский Союз. Свою позицию они выразили в совместном заявлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia.

В обращении отмечается, что "на протяжении многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам, что является волей и историческим выбором грузинского народа". Учитывая этот факт, "сегодняшнее заявление о выходе Грузии из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, не соответствует стратегическим интересам страны".

По мнению авторов заявления, решение правительства противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии, в которой говорится о курсе страны на вступление в ЕС и НАТО.

Они отметили, что нынешняя волна расширения ЕС обусловлена международными политическими событиями и "представляет собой беспрецедентную историческую возможность для Грузии". Дипломаты предупреждают, что "отказ страны от такого шанса "приведет к негативным стратегическим последствиям", а его повторение может никогда не произойти.

"Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне процессов, происходящих в международной среде и среде безопасности", - говорится в заявлении.

Под обращением подписались уже 78 сотрудников МИД Грузии. Среди них - руководители различных департаментов ведомства и дипломаты, которые служат за рубежом.