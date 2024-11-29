В Тбилиси силовики разогнали акцию протеста, есть пострадавшие

В центре грузинской столицы Тбилиси произошли столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста. Силовики не позволили митингующим проникнуть в здание парламента и жестко разогнали людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia.

Вечером лидеры оппозиционных партий и тысячи людей собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить протест решению депутатов отсрочить вступление страны в Европейский Союз, что нарушает Конституцию.

Около полуночи по местному времени (00:00 по Киеву) между протестующими и силовиками возникли столкновения из-за попытки людей прорваться к зданию парламента со стороны улицы Чичинадзе. Полиция бросила в толпу несколько дымовых шашек.

Полиция пыталась оттеснить протестующих от служебного входа, на проспект Руставели.

Демонстранты держали стенку и оказывали сопротивление. В адрес полиции раздавались крики "нелюди", "рабы", "русские".

Ситуация на Чичинадзе обострилась за несколько секунд. Непонятно, что послужило провоцирующим фактором. Ко входу стянули сотни полицейских, в том числе спецназ.

Позже к акции на проспекте Руставели присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она стала между людьми и силовиками и пыталась поговорить с ними.

"Кому вы служите. Зачем? За какие деньги вы служите другому правительству?", - сказала она.

Впоследствии митингующие начали двигаться навстречу спецназу. Среди них были женщины и дети.

В МВД заявили, что протест "вышел за установленные законом пределы, поэтому были применены специальные средства". Сообщается, что пострадали трое полицейских. Количество пострадавших среди митингующих пока неизвестно.

В 2:26 по местному времени (0:26 по Киеву) спецназ начал применять против людей дымовые шашки, слезоточивый газ и водометы.

Силовики стянулись к основной части акции на проспекте Шота Руставели и начали разгонять людей.

По состоянию на 2:45 по грузинскому времени, правоохранители зачистили территорию возле парламента Грузии.

На проспекте Руставели после разгона люди установили символические баррикады. Территорию перед парламентом контролирует спецназ.

Впоследствии силовики начали жестко задерживать протестующих.

Заявление МИД Грузии

Тем временем уже 78 сотрудников МИД Грузии подписали заявление против решения правительства о замораживании вступления страны в ЕС до 2028 года.

В заявлении говорится, что заявление о выходе Грузии из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС, не соответствует стратегическим интересам страны.

Отмечается, что нынешняя волна расширения ЕС обусловлена международными политическими событиями и "представляет собой беспрецедентную историческую возможность для Грузии". Отказ страны от такого шанса "приведет к негативным стратегическим последствиям", а его повторение может никогда не произойти.

"Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне происходящих процессов", - говорится в заявлении дипломатов.