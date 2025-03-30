Весенне-летнее наступление РФ: в ISW рассказали, где ожидать ударов и что задумал Путин

Россия разворачивает масштабные атаки на нескольких участках фронта в Украине, пытаясь повлиять на перемирие и переговоры. Однако аналитики не считают, что она способна достичь значительных успехов.

В последнее время аналитики ведомства наблюдали активизацию наступательных операций россиян на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, а также наступательные действия врага на севере Сумской области как попытку вытеснить ВСУ с позиций в Курской области.

В ISW отметили, что несмотря на активизацию, российские войска пока не достигли тактически значимых успехов на этих направлениях, а Силы обороны продолжают локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях.

В то же время, россияне продвинулись минимум на три километра от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей на двух участках Покровского направления. Не исключено, что Кремль будет использовать дальнейшее продвижение войск на юго-восток Днепропетровской области для распространения хаоса и страха в информационном пространстве.

Дефицит сил и политическое давление

В ISW убеждены, что российское военное командование вряд ли передислоцирует войска из Курской области для потенциальной наступательной операции с целью захвата или продвижения в направлении города Сумы. Причиной эксперты называют недостаточное количество у россиян резервов оперативного уровня для проведения значительных наступательных операций против Сум, Харькова и Запорожья без передислокации сил, которые уже задействованы на других участках фронта.

В Институте считают маловероятным способность армии РФ провести три масштабные наступательные операции против указанных крупных украинских городов даже после проведения таких передислокаций. Причиной называются существенные потери России в бронетехнике и личном составе за последние три года боевых действий. Аналитики напомнили, что с зимы 2022 года россияне не продемонстрировали способности проводить сложные операции с одновременным наступлением на нескольких направлениях.

"Кремль пока оказался неспособным набрать достаточное количество новобранцев с помощью криптомобилизации, чтобы существенно увеличить группировку российских войск или резервы стратегического и оперативного уровня для участия в боевых действиях в Украине. Если только президент России Владимир Путин не решит провести в ближайшее время крайне непопулярный частичный призыв, что сейчас представляется маловероятным", - говорится в отчете.

Как отметили в ISW, на момент формирования текущего отчета, в открытых источниках не было информации о существенных передислокациях российских войск на Сумском, Харьковском или Запорожском направлениях, которые бы свидетельствовали о подготовке к возобновлению наступательных действий.

В то же время, аналитики не исключают проведения российскими войсками ротации, о которой не сообщается в открытых источниках. Предположительно россияне пытаются продвинуться в пределах артиллерийской досягаемости Сум, Харькова и Запорожья до возможного наземного перемирия, чтобы сделать невозможным жизнь гражданского населения в этих населенных пунктах или подготовиться к наземным операциям до установления режима прекращения огня.

Согласно оценкам ISW, Кремль, вероятно, использует любое продвижение за пределами областей, которые российские войска пока не контролируют, с целью получения преимущества в будущих мирных переговорах.

"Это также может служить оправданием будущих требований россиян относительно уступок со стороны Украины, включая территории, которые Кремль пока официально не требует, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", - отмечают в Институте изучения войны.