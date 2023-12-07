Вряд ли можно назвать серьезным. Эксперт оценил продвижение россиян под Бахмутом

По некоторым данным, оккупанты могли частично захватить поселок Хромово, который может стать важной точкой для дальнейшего продвижения на восток.

Согласно картам DeepState поселок частично обозначен серой зоной.С отчетов известно, что россияне заняли опорный пункт в районе Богдановки и продолжают искать пути на Хромово. От него до Часового Яра около пяти километров по прямой, и роспропаганда уже предрекает битву за этот населенный пункт.

Как отметил эксперт Алексей Гетьман, расстояние от Бахмута до Хромового не значительное.

"Это, грубо говоря, восточная окраина или дополнительный квартал. Можно ли считать их продвижение серьезным? Вряд ли. К тому же есть информация, что атаки отразили", - отмечает он.

Гетман отметил, что такие же бои продолжаются и по всей линии фронта. Войска занимают определенные позиции, быстро их сменяют – фронт "нечеткий".

"Говорить, что россияне что-то там серьезное контролируют - это преувеличение”, - считает эксперт.

Течение боевых действий

По словам спикера Сухопутных войск Владимира Фитьо, перед штурмами оккупанты активно обстреливают наши позиции по артиллерии, а если позволяет погода, применяют авиацию. Украинские защитники же держат активную оборону и при случае переходят в атаку и улучшают тактическое положение.