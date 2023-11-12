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Россияне "с новой силой" возобновили наступление на Бахмутском направлении, - Сухопутные войска

Воскресенье 12 ноября 2023 03:28
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Россияне "с новой силой" возобновили наступление на Бахмутском направлении, - Сухопутные войска Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На Бахмутском направлении россияне "с новыми силами" перестали стоять в обороне и возобновили следующие операции.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает РБК-Украина.

По его словам, на этом направлении в течение последних суток украинские защитники отбили 15 атак захватчиков.

"Активность на данном направлении началась с новой силой, противник там от обороны перешел к активной обороне, пытается отразить те позиции, которые у него были потеряны. И, соответственно, на Бахмутском направлении и к югу от Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны", - сказал Фитьо.

Такое обострение началось с прошлой недели, отметил он. До этого россияне сидели в глухой обороне, в то время как сейчас пытаются найти слабые места в позициях ВСУ. Фитьо отметил, что за сутки на этом направлении было ликвидировано 140 россиян, более 28 единиц техники. Из них более 10 - артсистемы разных типов.

Ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины осуществили контратаку Авдеевского направления и отразили утраченные ранее позиции. В частности, наши военные совершили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят врагу урон в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта.

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