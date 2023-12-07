Ситуация на фронте сегодня 7 декабря

Украинские военные отразили 34 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 вертолету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение.

Всего враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Также с начала текущих суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 ударных БПЛА.

От авиационных ударов пострадали:

Красный Хутор Черниговской области;

Синковка, Ивановка, Песчаное Харьковской области ;

; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Терны, Спорное, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Урожайное, Ровнополь Донецкой области ;

; Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Крынки и Львово Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 160 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак врага в районах Тернов, Веселого, Раздоловки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 12 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 17 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена одна атака врага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Работино Запорожской области.

Наступление ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по пункту управления и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет335 110 военных.