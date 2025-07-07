Не просто электричка: УЗ запускает новый экспериментальный региональный поезд (видео)

О каком поезде идет речь и как он будет курсировать

В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа №826/825 "Львов - Тернополь - Хмельницкий".

Уточняется, что он будет курсировать:

с 11 июля;

ежедневно, кроме вторника.

Новый экспериментальный региональный поезд УЗ (скриншот из видео: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Чем особенный этот региональный поезд УЗ

Согласно информации УЗ, поезд ЕПЛ9Т №007 получил после ремонта 2 класс комфортности и был оборудован:

пандусами и инклюзивными туалетами,

местами для пассажиров на креслах колесных,

креплениями для велосипедов.

"Из интересностей - два автомата с напитками и снеками, чтобы сделать поездку еще приятнее", - отметили в "Укрзализныце".

Среди других обновлений упоминаются также:

современные индивидуальные мягкие кресла - с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;

индивидуальные столики для каждого пассажира;

крепления для мобильных устройств (которые позволяют удобно смотреть любимый сериал в дороге);

обновленная система освещения - с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;

индикация занятости уборных;

вагонное табло с маршрутом;

багажные полки с увеличенной вместимостью;

обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.

"Это - уже 5-й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й - с начала полномасштабного вторжения", - рассказали в компании.

Отмечается, что все работы были выполнены собственными силами УЗ.

"Укрзализныця" и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых - льготники", - рассказали гражданам.

Уточняется, что это - вполне логично, что в большинстве случаев люди выбирают именно железную дорогу.

"Ведь это безопасность, стабильность, четкий график движения без пробок, а также возможность путешествовать даже во время воздушных тревог", - добавили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)