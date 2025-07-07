Не просто электричка: УЗ запускает новый экспериментальный региональный поезд (видео)

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа №826/825 "Львов - Тернополь - Хмельницкий".
Уточняется, что он будет курсировать:
Согласно информации УЗ, поезд ЕПЛ9Т №007 получил после ремонта 2 класс комфортности и был оборудован:
"Из интересностей - два автомата с напитками и снеками, чтобы сделать поездку еще приятнее", - отметили в "Укрзализныце".
Среди других обновлений упоминаются также:
"Это - уже 5-й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й - с начала полномасштабного вторжения", - рассказали в компании.
Отмечается, что все работы были выполнены собственными силами УЗ.
"Укрзализныця" и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых - льготники", - рассказали гражданам.
Уточняется, что это - вполне логично, что в большинстве случаев люди выбирают именно железную дорогу.
"Ведь это безопасность, стабильность, четкий график движения без пробок, а также возможность путешествовать даже во время воздушных тревог", - добавили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что из Киева - без пробок и дешевле маршрутки - начал ездить удобный региональный экспресс УЗ.
Кроме того, женских купе для пассажиров компании стало больше - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".
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