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Простая привычка, которая поможет навсегда избавиться от боли в спине

Суббота 21 июня 2025 10:33
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Простая привычка, которая поможет навсегда избавиться от боли в спине Фото: Как избавиться от боли в спине навсегда (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Боль в спине не является неизбежной судьбой. Часто ключ к ее преодолению лежит в простых, ежедневных привычках.

РБК-Украина рассказывает, как навсегда избавиться от боли в спине и какие могут быть ее причины.

Почему болит спина

Причин боли в спине множество, но чаще всего они сводятся к нескольким ключевым факторам:

Малоподвижный образ жизни

Сидячая работа, долгие часы за компьютером, отсутствие физической активности приводят к ослаблению мышц спины и пресса, которые являются естественным корсетом для позвоночника.

Неправильная осанка

Сутулость, неправильное положение во время сидения или стояния увеличивают нагрузку на позвоночные диски и мышцы, вызывая их перенапряжение.

Слабость мышц кора

Мышцы брюшного пресса, поясницы, таза и диафрагмы формируют "кор" - центр силы тела. Их слабость приводит к нестабильности позвоночника.

Чрезмерные нагрузки и травмы

Неправильное поднятие тяжестей, резкие движения, спортивные травмы могут вызвать повреждения.

Стресс

Психологический стресс часто вызывает мышечные спазмы и напряжение, особенно в области шеи и верхней части спины.

Возрастные изменения

Дегенеративные процессы в позвоночных дисках и суставах с возрастом также могут быть причиной боли.

Простая привычка с огромным потенциалом

Растягивание - это не просто разминка перед тренировкой. Это ежедневная практика, которая может кардинально изменить состояние вашей спины. Вот почему это работает:

Увеличение гибкости и подвижности

Регулярные растяжки помогают мышцам и связкам стать более эластичными. Это позволяет позвоночнику свободно двигаться в полном диапазоне, уменьшая скованность и напряжение.

Улучшение кровообращения

Во время растяжения улучшается приток крови к мышцам и окружающим тканям. Это способствует лучшему питанию клеток, выведению продуктов обмена и уменьшению воспаления.

Снятие мышечных спазмов

Многие виды боли в спине вызваны перенапряжением и спазмами мышц. Растяжение мягко их расслабляет, снимая острый и хронический дискомфорт.

Коррекция осанки

Укрепляя и растягивая определенные группы мышц (например, разгибатели спины, мышцы груди), вы можете улучшить свою осанку, уменьшив неравномерную нагрузку на позвоночник.

Уменьшение нагрузки на диски

Эластичные мышцы и правильная осанка помогают равномерно распределять нагрузку на позвоночные диски, предотвращая их износ и грыжи.

Снижение стресса

Растягивание имеет медитативный эффект. Оно помогает расслабиться, снять психологическое напряжение, которое часто проявляется в виде мышечных зажимов в спине и шее.

Как интегрировать растягивание в свою жизнь

Ключ к успеху - это регулярность и осознанность. Даже 10-15 минут ежедневных растяжек могут принести колоссальные результаты. Важно выполнять упражнения медленно, плавно, без резких движений, "слушая" свое тело. Боль не должна возникать - только приятное ощущение растяжения.

Вот несколько простых упражнений, которые можно выполнять ежедневно

Кошачий изгиб/прогиб (кошка)

Встаньте на четвереньки. На вдохе прогните спину, подняв голову и копчик вверх. На выдохе округлите спину, опустив голову и копчик вниз. Повторите 10-15 раз. Это упражнение прекрасно разминает весь позвоночник.

Растягивание для поясницы (объятия коленей)

Лягте на спину, согните колени. На выдохе подтяните одно колено к груди, обхватите его руками и удерживайте 20-30 секунд. Повторите с другим коленом, затем с обоими.

Скручивания лежа

Лягте на спину, разведите руки в стороны. Согните колени, стопы на полу. Медленно опустите согнутые колени в одну сторону, голову поверните в противоположную. Удерживайте 20-30 секунд, затем повторите на другую сторону.

Растягивание грудного отдела (на стене)

Станьте лицом к стене, руки на стене на уровне плеч. Медленно подайте грудь вперед, чувствуя растяжение в груди и плечах.

Растягивание бедер (для сидения)

Длительное сидение напрягает сгибатели бедра, что влияет на поясницу. Встаньте на одно колено, вторую ногу выставьте вперед (как в выпаде). Мягко подайте таз вперед, ощущая растяжение передней поверхности бедра ноги, стоящей на колене. Удерживайте 20-30 секунд.

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При написании использовались следующие источники: сайты ВОЗ, Американская кардиологическая ассоциация, Mayo Clinic, NHS.

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