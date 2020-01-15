У США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим

Фото: Рудольф Джуліані (kmu.gov.ua)

У листуванні партнер Джуліані домовлявся про зустріч із Зеленським

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив нові документи у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, зокрема листування з українськими топ-чиновниками. Документи опубліковані на сайті комитета.

Повідомляється, що листування надав бізнес-партнер адвоката Трампа Лев Парнас, який перебуває під слідством. Палата представників США розраховує залучити їх до процесу імпічменту.

В опублікованому листуванні на той момент генпрокурор Юрій Луценко підштовхує Парнаса вплинути на звільнення посла США Марі Йованович в обмін на розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байден. Також Луценко стверджував, що в нього успішно рухається справа Злочевського.

Крім того, опубліковано листування Парнаса з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, помічниками президента Володимира Зеленського Сергієм Шефыром і Андрієм Єрмаком, а також главою СБУ Іваном Бакановим. Зокрема, Парнас намагався через них вийти на зв'язок із Зеленським і організувати його зустріч з Рудольфом Джуліані в рамках запланованого на весну 2019 року приїзду до України.

Фото: опубліковане листування

Нагадаємо, раніше в Конгресі США оприлюднили нові докази у справі імпічменту Дональда Трампа. Докази будуть надані судового комітету Палати представників для передачі в Сенат разом зі статтями про імпічмент.