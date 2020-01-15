ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим

Новини » Політика     15.01.2020 - 11:50
У США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим
Фото: Рудольф Джуліані (kmu.gov.ua)

У листуванні партнер Джуліані домовлявся про зустріч із Зеленським

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив нові документи у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, зокрема листування з українськими топ-чиновниками. Документи опубліковані на сайті комитета.

Повідомляється, що листування надав бізнес-партнер адвоката Трампа Лев Парнас, який перебуває під слідством. Палата представників США розраховує залучити їх до процесу імпічменту.

В опублікованому листуванні на той момент генпрокурор Юрій Луценко підштовхує Парнаса вплинути на звільнення посла США Марі Йованович в обмін на розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байден. Також Луценко стверджував, що в нього успішно рухається справа Злочевського.

Крім того, опубліковано листування Парнаса з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, помічниками президента Володимира Зеленського Сергієм Шефыром і Андрієм Єрмаком, а також главою СБУ Іваном Бакановим. Зокрема, Парнас намагався через них вийти на зв'язок із Зеленським і організувати його зустріч з Рудольфом Джуліані в рамках запланованого на весну 2019 року приїзду до України.

Фото: опубліковане листування

Нагадаємо, раніше в Конгресі США оприлюднили нові докази у справі імпічменту Дональда Трампа. Докази будуть надані судового комітету Палати представників для передачі в Сенат разом зі статтями про імпічмент.

Трамп назвав слухання щодо імпічменту найупередженішими в історії
Новини України перепискаДональд ТрампімпічментАрсен АваковІван Баканов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся