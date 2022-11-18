Экс-командир "ЛНР" грабил украинцев на оккупированной территории с 2014 года. Его задержали

Правоохранителям удалось задержать мужчину, который в 2014 году перешел на сторону боевиков ЛНР. Он занимался задержанием людей на оккупированной части Украины и грабеже имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В апреле 2014 года житель Луганской области вступил в одно из подразделений незаконного вооруженного формирования РФ для участия в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина сразу стал руководителем "отдельного комендантского полка корпуса народной милиции "ЛНР". На оккупированной части Луганской области он обнаруживал патриотически настроенных граждан, в том числе среди бывших работников правоохранительных органов. Затем их задерживал, незаконно лишал свободы и грабил их имущество".

"С 2015 года гражданин, находясь на оккупированной территории АР Крым и отдельных территориях, подконтрольных Украине, поддерживает связи с руководством террористической организации "ЛНР", - добавили в прокуратуре.

Мужчину удалось задержать и поместить под стражу. В ходе обыска его жилья обнаружили склад оружия и боеприпасов. Экс-командиру "ЛНР" объявили о подозрении в "создании террористической группы или террористической организации, руководстве такой группой или организацией или участии в ней". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.