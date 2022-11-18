Экс-командир "ЛНР" грабил украинцев на оккупированной территории с 2014 года. Его задержали
Правоохранителям удалось задержать мужчину, который в 2014 году перешел на сторону боевиков ЛНР. Он занимался задержанием людей на оккупированной части Украины и грабеже имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В апреле 2014 года житель Луганской области вступил в одно из подразделений незаконного вооруженного формирования РФ для участия в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.
"С 2015 года гражданин, находясь на оккупированной территории АР Крым и отдельных территориях, подконтрольных Украине, поддерживает связи с руководством террористической организации "ЛНР", - добавили в прокуратуре.
Мужчину удалось задержать и поместить под стражу. В ходе обыска его жилья обнаружили склад оружия и боеприпасов. Экс-командиру "ЛНР" объявили о подозрении в "создании террористической группы или террористической организации, руководстве такой группой или организацией или участии в ней". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что Служба безопасности Украины задержала коллаборантку из города Балаклеи Харьковской области, вербовавшую кадры для сотрудничества с российскими оккупантами.
РБК-Украина также сообщало, что сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.
Напомним, во время контрдиверсионных мер в Черниговской области СБУ задержала российского шпиона - агента ФСБ.
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