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Экс-командир "ЛНР" грабил украинцев на оккупированной территории с 2014 года. Его задержали

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 15:24
Экс-командир "ЛНР" грабил украинцев на оккупированной территории с 2014 года. Его задержали Фото: Экс-командир "ЛНР" грабил украинцев на оккупированной территории с 2014 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось задержать мужчину, который в 2014 году перешел на сторону боевиков ЛНР. Он занимался задержанием людей на оккупированной части Украины и грабеже имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В апреле 2014 года житель Луганской области вступил в одно из подразделений незаконного вооруженного формирования РФ для участия в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина сразу стал руководителем "отдельного комендантского полка корпуса народной милиции "ЛНР". На оккупированной части Луганской области он обнаруживал патриотически настроенных граждан, в том числе среди бывших работников правоохранительных органов. Затем их задерживал, незаконно лишал свободы и грабил их имущество".

"С 2015 года гражданин, находясь на оккупированной территории АР Крым и отдельных территориях, подконтрольных Украине, поддерживает связи с руководством террористической организации "ЛНР", - добавили в прокуратуре.

Мужчину удалось задержать и поместить под стражу. В ходе обыска его жилья обнаружили склад оружия и боеприпасов. Экс-командиру "ЛНР" объявили о подозрении в "создании террористической группы или террористической организации, руководстве такой группой или организацией или участии в ней". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала коллаборантку из города Балаклеи Харьковской области, вербовавшую кадры для сотрудничества с российскими оккупантами.

РБК-Украина также сообщало, что сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.

Напомним, во время контрдиверсионных мер в Черниговской области СБУ задержала российского шпиона - агента ФСБ.

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