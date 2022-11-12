Просил еще оружия? Путин поговорил с президентом Ирана о "наращивании сотрудничества"

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС , об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия договорилась с Ираном о поставках ударных беспилотников и баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Также мы писали, что 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал передачу России беспилотников, но якобы до начала полномасштабной войны и в ограниченном количестве.

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