Просив ще зброї? Путін поговорив з президентом Ірану про "нарощення співпраці"

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Ебрахімом Раїсі. Сторони обговорили активізацію співпраці між країнами.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявили у прес-службі Кремля.
"Обговорено низку актуальних питань двостороннього порядку денного з акцентом на подальше нарощування взаємодії у політичній та торговельно-економічній сферах, включаючи транспортно-логістичну сферу. Доведено, що контакти між відповідними російськими та іранськими відомствами будуть активізовані", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія домовилася з Іраном про постачання ударних безпілотників і балістичних ракет дальністю 300 і 700 км.
Також ми писали, що 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав передачу Росії безпілотників , але нібито до початку повномасштабної війни та в обмеженій кількості.
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