ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ситуация на фронте: где идут самые ожесточенные бои

Украина, Понедельник 19 января 2026 23:50
UA EN RU
Ситуация на фронте: где идут самые ожесточенные бои Фото: ВСУ (t.me:GeneralStaffZSU)
Автор: Никончук Анастасия

К концу суток 19 января на линии фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Противник продолжает массированное применение авиации, ракет и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на 22:00 19 января зафиксировано 135 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают попытки противника продвинуться вглубь территории, нанося ему значительные потери.

В течение дня враг применил две ракеты, совершил 70 авиационных ударов с использованием управляемых авиабомб, задействовал 4786 дронов-камикадзе и осуществил 3088 обстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Северо-Слобожанское и Курское направления

С начала суток зафиксирован один авиаудар с применением четырех управляемых бомб. Противник провел 74 обстрела, включая четыре удара из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Враг 11 раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Старицы, Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного и Дегтярного, а также в направлении Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются.

Восточные направления

На Купянском направлении зафиксированы три попытки наступления в районе Степной Новоселовки и в сторону Голубовки. На Лиманском направлении произошло девять атак возле Новоегоровки, Новоселовки, Шандриголово, Колодца и Заречного.

На Славянском направлении отражены пять штурмов в районе Дроновки и в направлении Платоновки. На Краматорском направлении украинские военные отбили две атаки в сторону Привилегии и Бондарного.

Константиновка и Покровск

На Константиновском направлении противник 15 раз пытался наступать в районах Клебан-Быка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении зафиксированы 34 атаки. Бои шли в районах Никаноровки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Орехового и в направлении Филиала. В четырех локациях столкновения продолжаются.

По предварительным данным, на этом участке обезврежены 93 военнослужащих противника, из них 37 — безвозвратно.

Также уничтожены 13 единиц автотехники, 62 БПЛА, наземный дрон, три антенны, терминал спутниковой связи, четыре пункта управления беспилотниками и восемь укрытий.

Южные направления

На Александровском направлении противник пять раз безуспешно пытался прорвать оборону возле Вербового, Егоровки и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении зафиксированы 20 атак в районах Гуляйполя, Сладкого и в направлениях Доброполья, Варваровки и Святопетровки, один бой продолжается.

На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано. В Приднепровском направлении враг однажды безрезультатно пытался улучшить тактическое положение.

На остальных участках фронта существенных изменений не отмечено.

Напоминаем, что атакованная украинской стороной российская подводная лодка уже более месяца остается пришвартованной в порту Новороссийска и не выходит в море. Свежие снимки от 19 января подтверждают, что субмарина продолжает находиться на том же месте, где была зафиксирована в день удара. Кроме того, на кадрах заметны следы восстановительных работ на причале, который получил повреждения в результате взрыва морского дрона.

Отметим, что украинское военное руководство сосредоточено на создании собственного антидронового купола для усиления защиты от воздушных угроз. В рамках этого направления принято кадровое решение о назначении одного из наиболее результативных командиров Павла Лазаря Елизарова заместителем командующего Воздушных сил ВСУ — он будет курировать развитие малой противовоздушной обороны и системы перехвата вражеских беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Павел Елизаров стал заместителем командующего ВС: будет отвечать за "малую ПВО"
Павел Елизаров стал заместителем командующего ВС: будет отвечать за "малую ПВО"
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа