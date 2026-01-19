Ситуация на фронте: где идут самые ожесточенные бои
К концу суток 19 января на линии фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Противник продолжает массированное применение авиации, ракет и беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По состоянию на 22:00 19 января зафиксировано 135 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают попытки противника продвинуться вглубь территории, нанося ему значительные потери.
В течение дня враг применил две ракеты, совершил 70 авиационных ударов с использованием управляемых авиабомб, задействовал 4786 дронов-камикадзе и осуществил 3088 обстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам.
Северо-Слобожанское и Курское направления
С начала суток зафиксирован один авиаудар с применением четырех управляемых бомб. Противник провел 74 обстрела, включая четыре удара из реактивных систем залпового огня.
Южно-Слобожанское направление
Враг 11 раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Старицы, Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного и Дегтярного, а также в направлении Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются.
Восточные направления
На Купянском направлении зафиксированы три попытки наступления в районе Степной Новоселовки и в сторону Голубовки. На Лиманском направлении произошло девять атак возле Новоегоровки, Новоселовки, Шандриголово, Колодца и Заречного.
На Славянском направлении отражены пять штурмов в районе Дроновки и в направлении Платоновки. На Краматорском направлении украинские военные отбили две атаки в сторону Привилегии и Бондарного.
Константиновка и Покровск
На Константиновском направлении противник 15 раз пытался наступать в районах Клебан-Быка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Константиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении зафиксированы 34 атаки. Бои шли в районах Никаноровки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Орехового и в направлении Филиала. В четырех локациях столкновения продолжаются.
По предварительным данным, на этом участке обезврежены 93 военнослужащих противника, из них 37 — безвозвратно.
Также уничтожены 13 единиц автотехники, 62 БПЛА, наземный дрон, три антенны, терминал спутниковой связи, четыре пункта управления беспилотниками и восемь укрытий.
Южные направления
На Александровском направлении противник пять раз безуспешно пытался прорвать оборону возле Вербового, Егоровки и Красногорского.
На Гуляйпольском направлении зафиксированы 20 атак в районах Гуляйполя, Сладкого и в направлениях Доброполья, Варваровки и Святопетровки, один бой продолжается.
На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано. В Приднепровском направлении враг однажды безрезультатно пытался улучшить тактическое положение.
На остальных участках фронта существенных изменений не отмечено.
Напоминаем, что атакованная украинской стороной российская подводная лодка уже более месяца остается пришвартованной в порту Новороссийска и не выходит в море. Свежие снимки от 19 января подтверждают, что субмарина продолжает находиться на том же месте, где была зафиксирована в день удара. Кроме того, на кадрах заметны следы восстановительных работ на причале, который получил повреждения в результате взрыва морского дрона.
Отметим, что украинское военное руководство сосредоточено на создании собственного антидронового купола для усиления защиты от воздушных угроз. В рамках этого направления принято кадровое решение о назначении одного из наиболее результативных командиров Павла Лазаря Елизарова заместителем командующего Воздушных сил ВСУ — он будет курировать развитие малой противовоздушной обороны и системы перехвата вражеских беспилотников.