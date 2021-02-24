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На Шулявці у Києві прорвало теплотрасу. Вода затопила перехід

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 11:58
На Шулявці у Києві прорвало теплотрасу. Вода затопила перехід Фото: аварія на тепломережі (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що аварія сталася близько 02:00 на проспекті Перемоги, 39. В результаті прориву тепломережі гаряча вода через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід. На даний момент аварійна бригада локалізувала аварію та відкачує воду.

Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках, ремонтні роботи планується завершити після опівночі.

Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

На Шулявці у Києві прорвало теплотрасу. Вода затопила перехід

Фото: аварія на тепломережі (kyivcity.gov.ua)

Якесь незрозуміле пароутворення в підземному переході на проспекті Перемоги, 40. Кажуть, що затопило

Нагадаємо, раніше в Києві сталася аварія на тепломережі біля Лаври і без опалення залишилися майже 90 будинків.

А влітку в Києві прорвало трубопровід ще під час випробувань.

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