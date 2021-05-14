ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води лишились 4 будинки

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 травня 2021 12:44
У центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води лишились 4 будинки Фото: у Києві прорив теплотраси (КМДА)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Пушкінській стався витік теплоносія на поверхню. В результаті без гарячої води лишились чотири будинки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, об 11 годиня дня комунальники локалізували місце пошкодження.

"Через аварію стався витік теплоносія на поверхню. Наразі розпочато ремонтні роботи. Тимчасово призупинено подачу гарячої води до 4 будинки", - йдеться у повідомленні.

Також на карті Google Maps вказано, що на вулиці Пушкінській в Києві ускладнено рух транспорту.

У центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води лишились 4 будинки

Нагадаємо, сьогодні в Києві на перехресті Скляренко та Вовчка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. У цьому районі утворився затор.

Раніше на проспекті Леся Курбаса сталось ДТП за участю бетонозмішувача Mercedes.

РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події авария вода трубопровод
NEWS
Сьогодні пройде засідання РНБО, - джерела
Сьогодні пройде засідання РНБО, - джерела
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт