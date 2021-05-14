У центрі Києва стався прорив теплотраси. Без гарячої води лишились 4 будинки
У Києві на вулиці Пушкінській стався витік теплоносія на поверхню. В результаті без гарячої води лишились чотири будинки.
Як повідомляється, об 11 годиня дня комунальники локалізували місце пошкодження.
"Через аварію стався витік теплоносія на поверхню. Наразі розпочато ремонтні роботи. Тимчасово призупинено подачу гарячої води до 4 будинки", - йдеться у повідомленні.
Також на карті Google Maps вказано, що на вулиці Пушкінській в Києві ускладнено рух транспорту.
Нагадаємо, сьогодні в Києві на перехресті Скляренко та Вовчка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. У цьому районі утворився затор.
Раніше на проспекті Леся Курбаса сталось ДТП за участю бетонозмішувача Mercedes.
РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.