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У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу: дорогу затопило, рух перекрито

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Києва, Четвер 27 травня 2021 13:33
У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу: дорогу затопило, рух перекрито Фото: прорив труби в Києві (t.me/kyivpatrol)
Автор: РБК-Україна

У Києві на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza знову прорвало трубу. На даний момент дорогу затопило водою, рух перекрито.

Про це в Telegram повідомила патрульна поліція Києва.

Повідомляється, що прорив водопроводу стався на вулиці Антоновича, 176.

"Рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у січні 2020 року прорвало трубу з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza, в результаті постраждали 10 осіб, половину з яких госпіталізували. Сам торговий центр затопило гарячою водою. Міська влада казала, що аварія сталася через знос тепломереж.

Раніше в Києві біля станції метро "Деміївська" сталася аварія на трубопроводі. В результаті утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину і дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського. Потоки води обрушилися на автопарковку біля бібліотеки, у деяких машин вибило скло.

До цього в Києві на вулиці Пушкінській прорвало теплотрасу. В результаті без гарячої води залишилися чотири будинки.

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