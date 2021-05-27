У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу: дорогу затопило, рух перекрито

У Києві на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza знову прорвало трубу . На даний момент дорогу затопило водою, рух перекрито.

Про це в Telegram повідомила патрульна поліція Києва.

Нагадаємо, у січні 2020 року прорвало трубу з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza, в результаті постраждали 10 осіб, половину з яких госпіталізували. Сам торговий центр затопило гарячою водою. Міська влада казала, що аварія сталася через знос тепломереж.

Раніше в Києві біля станції метро "Деміївська" сталася аварія на трубопроводі. В результаті утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину і дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського. Потоки води обрушилися на автопарковку біля бібліотеки, у деяких машин вибило скло.

До цього в Києві на вулиці Пушкінській прорвало теплотрасу. В результаті без гарячої води залишилися чотири будинки.