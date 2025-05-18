Выборы в Румынии: Симион призвал избирателей завтра выйти на протесты
Ультраправый кандидат на пост президента Румынии Джордже Симион заявил об "украденной" победе и призвал сторонников выходить на протесты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание HotNews.
На президентских выборах в Румынии по состоянию на 22:30 было подсчитано 75% бюллетеней.
Предварительно, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан опережает ультраправого лидера "Альянса за единство румын" (AUR) Джордже Симиона на 670 тысяч голосов.
Членам партии AUR на избирательных участках поступило сообщение с требованием выходить на протесты по всей стране в понедельник 19 мая.
"Если мошенничество будет продолжаться - протест! Завтра утром общенациональные протесты, если они попытаются украсть победу румынского народа!" - отмечается в сообщении.
В 21:00 Симион эмоционально заявил о своей победе на выборах.
"Мы - очевидные победители этих выборов. Это победа Келина Джорджеску", - заявил он.
Отметим, что накануне выборов, всех сторонников Джорджеску призвали отдать свои голоса голоса за Симиона.
В то же время, два экзитпола назвали победителем Никушора Дана. Он отметил, что это не его личная политическая победа, а победа общин.
"Революция, которую ждет много людей, состоится, но путем улучшения работы румынского государства для каждого гражданина. Это наша общая задача - бороться за единую Румынию, а не за две", - сказал Дан.
Президентские выборы в Румынии
Выборы президента Румынии состоялись в ноябре 2024 года. В первом туре тогда победил ультраправый кандидат Келин Джорджеску, который не имел особых шансов в предвыборных опросах.
Румынские спецслужбы установили манипулятивное внешнее вмешательство во время предвыборной кампании Джорджеску. В декабре Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов.
В начале мая в стране состоялся повторный первый тур выборов президента. По его результатам, Симион набрал 40,96%, а прозападный Никушор Дан - 20,99% голосов избирателей.
Подробнее о кандидатах и их шансах, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.
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