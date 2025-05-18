Выборы в Румынии: Симион призвал избирателей завтра выйти на протесты

Ультраправый кандидат на пост президента Румынии Джордже Симион заявил об "украденной" победе и призвал сторонников выходить на протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание HotNews .

На президентских выборах в Румынии по состоянию на 22:30 было подсчитано 75% бюллетеней.

Предварительно, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан опережает ультраправого лидера "Альянса за единство румын" (AUR) Джордже Симиона на 670 тысяч голосов.

Членам партии AUR на избирательных участках поступило сообщение с требованием выходить на протесты по всей стране в понедельник 19 мая.

"Если мошенничество будет продолжаться - протест! Завтра утром общенациональные протесты, если они попытаются украсть победу румынского народа!" - отмечается в сообщении.

В 21:00 Симион эмоционально заявил о своей победе на выборах.

"Мы - очевидные победители этих выборов. Это победа Келина Джорджеску", - заявил он.

Отметим, что накануне выборов, всех сторонников Джорджеску призвали отдать свои голоса голоса за Симиона.

В то же время, два экзитпола назвали победителем Никушора Дана. Он отметил, что это не его личная политическая победа, а победа общин.

"Революция, которую ждет много людей, состоится, но путем улучшения работы румынского государства для каждого гражданина. Это наша общая задача - бороться за единую Румынию, а не за две", - сказал Дан.