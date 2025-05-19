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Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил оппонента

Румыния, Понедельник 19 мая 2025 02:52
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Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил оппонента Фото: кандидат в президенты Румынии Джордже Симион (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Лидер пророссийской партии "Альянса за единство румын" (AUR) Джордже Симион признал поражение на выборах президента и обратился к своим избирателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение политика на его странице в Facebook.

"Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, это была воля румынского народа. Я благодарю более 5 миллионов румын, которые доверились мне", - сказал Симион.

В то же время, он призвал своих сторонников не сдаваться и "продолжать борьбу за справедливость, христианские ценности, традиционную семью и свободу".

Несмотря на более 5,2 миллиона полученных голосов, Симион признал, что чувствует "горький вкус поражения".

Выборы президента Румынии

В воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур повторных выборов президента страны. Это произошло после того, как в декабре 2024 года Конституционный суд отменил результаты первого тура очередных выборов из-за манипулятивной победы пророссийского кандидата Келина Джорджеску.

По результатам подсчета 99,94% бюллетеней, победу одержал Никушор Дан с 53,69% голосов (более 6 миллионов избирателей), в то время как Симиона поддержали 46,31% избирателей.

Отметим, что накануне вечером, Симион не соглашался с результатами и призвал своих сторонников в понедельник, 19 мая, выйти на протесты, чтобы "не украсть победу у румынского народа".

Подробнее о повторных выборах президента Румынии, - читайте в нашем аналитическом материале.

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