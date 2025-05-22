Пророссийский Симион потребовал аннулирования выборов президента Румынии: что решил суд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Несмотря на то, что Симион признал поражение в выборах, позже он все же подал протест, пытаясь отменить результаты голосований.

"Так же, как было устранено Келину Джорджеску и аннулированы выборы (прошлогодние, - ред.), мы обжалуем избрание Никушора Дана по тем же причинам", - заявил Симион.

The Guardian добавляет, что пророссийский политик неоднократно жаловался на якобы фальсификацию выборов, но не предоставлял никаких доказательств этого. В конце концов суд единогласно отклонил его запрос из-за недостаточного обоснования.