Проросійський Сіміон зажадав анулювання виборів президента Румунії: що вирішив суд
Конституційний суд Румунії відхилив вимогу ультранаціоналістичного кандидата на посаду президента Джордже Сіміона щодо анулювання голосувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Попри те, що Сіміон визнав поразку у виборах, пізніше він все ж подав протест, намагаючись скасувати результати голосувань.
"Так само, як було усунуто Келіну Джорджеску та анульовано вибори (торішні, - ред.), ми оскаржимо обрання Нікушора Дана з тих самих причин", - заявив Сіміон.
The Guardian додає, що проросійський політик неодноразово жалівся на нібито фальсифікацію виборів, але не надавав жодних доказів щодо цього. Зрештою суд одноголосно відхилив його запит через недостатнє обґрунтування.
Вибори президента в Румунії
У неділю, 18 травня, в Румунії пройшов другий тур переголосування на президентських виборах. Його призначили після того, як у грудні 2024 року Конституційний суд анулював результати першого туру..
Після опрацювання 99,94% бюлетенів, лідером перегонів став Нікушор Дан, який набрав 53,69% голосів. Його опонент Сіміон отримав підтримку 46,31% голосуючих.
Варто додати, що напередодні оголошення підсумків, Сіміон публічно відмовився визнавати результати та закликав своїх прибічників вийти на вулиці 19 травня, у понеділок, щоб "не дозволити вкрасти перемогу в румунського народу".
Більше деталей про хід та наслідки переголосування - в матеріалі РБК-Україна.
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