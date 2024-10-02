Президент Хорватии не разрешил своей армии участвовать в миссии НАТО по поддержке Украины

Армия Хорватии не будет участвовать в мероприятиях НАТО по обеспечению безопасности и подготовке Украины. Соответствующее разрешение не дал президент страны Зоран Миланович.

Отмечается, что правительство Хорватии обратилось к Милановичу в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами. В обращении его попросили предоставить предварительное согласие отправить хорватских армейцев в миссии Североатлантического альянса в поддержку Украины. Однако тот отказал.

Как сказано в заявлении, Миланович отказал, потому что "несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза, что война выходит за пределы Украины". Несмотря на это, он заявил, что агрессия России против Украины недопустима и это нарушение международного права. По его словам, Украина в этих обстоятельствах – жертва агрессии.

В офисе президента Хорватии обосновали его заявление тем, что основная задача Милановича - "защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать ее от военных конфликтов".

"Хорватия помогает и будет помогать Украине, но эта помощь не может состоять в какой-либо форме участия военнослужащих хорватской армии. (...) [Это] является выходом из пределов национальных интересов Республики Хорватия и потенциально ставит под угрозу ее граждан", - сказано в сообщении.

Может ли все же Хорватия принять участие в миссии

Согласно Конституции Хорватии, правительство страны все же может обратиться в парламент с просьбой проголосовать за предложение министра обороны по войскам. Однако в случае, если бы это позволил Миланович - решение можно было бы принять большинством голосов депутатов. Но из-за его отказа необходимо, чтобы отправление поддержали по меньшей мере две трети членов парламента.

В случае, если это произойдет, то решение все же вступит в силу, а президент будет его уважать.

NSATU

На саммите в Вашингтоне лидеры НАТО объявили о создании Службы помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU), ответственной за координацию поставок военной техники и подготовку персонала. Целью NSATU является обеспечение стабильной, предполагаемой и согласованной поддержки Украины в сфере безопасности.

NSATU будет функционировать в странах Альянса и будет оказывать помощь Украине для самообороны в соответствии с Уставом ООН. Новая структура не будет привлекать НАТО как сторону конфликта, но будет способствовать реформированию оборонных сил Украины и их интеграции с НАТО.