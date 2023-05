Пророссийский политик Шор пригрозил протестами на саммите Евросообщества в Молдове

Шор заявил, что полиция помешала "десяткам тысяч человек" приехать на сегодняшнюю акцию в Кишинев. Он также обвинил президента Молдовы Маю Санду и партию "Действие и солидарность" (PAS) в узурпации власти.

"Мы не бросаем как в Грузии коктейли Молотова в парламент, мы не сражаемся с полицейскими. Мы - просто уставший жить народ, как вы нас заставляете. Народ Молдовы доведен до ручки. Не переживайте, наш ответ будет, и он будет жесткой", - пригрозил он.

Сегодня полиция Молдовы задержала 27 участников акции протеста, проводимой в центре Кишинева пророссийской партией "Шор".

По информации правоохранителей, всех задержанных отвели в отделения полиции для проверки документов.

В полиции также отметили, что задержали участников акции, которые вели себя подозрительно. Четверо из задержанных уже признались полицейским, что решили принять участие в акции, потому что им пообещали вознаграждение.

В то же время по словам Шора, 21 мая, в день проведения "Великого европейского собрания", он намерен собрать в центре Кишинева своих поклонников.

"Нас будет больше, чем ты свезешь незаконно. Я тебе обещаю, что именно в этот день тебе в глаза посмотрят десятки, а может быть, тысячи или сотни тысяч обездоленных тобой людей", - заявил он в обращении к президенту.

Кроме того, Шор пригрозил, что 1 июня, в день проведения саммита Европейского политического сообщества, его сторонники снова устроят в Кишиневе акции протеста.

"Я вам обещаю 1 июня спонтанные митинги на каждом перекрестке. Слоганы для 1 июня: "No, Майя!", "СТОП, Майя!", "Take away, Майя!". Это увидят все европейские лидеры по всему их маршруту", - заявил пророссийский политик.