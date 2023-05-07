Пророссийский политик Шор пригрозил протестами на саммите Евросообщества в Молдове
Сегодня, 7 мая, пророссийский политик Илан Шор пригрозил устроить акции протеста во время "Великого европейского собрания" в ответ на действия правоохранительных органов во время сегодняшней акции протеста партии "Шор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.
Шор заявил, что полиция помешала "десяткам тысяч человек" приехать на сегодняшнюю акцию в Кишинев. Он также обвинил президента Молдовы Маю Санду и партию "Действие и солидарность" (PAS) в узурпации власти.
"Мы не бросаем как в Грузии коктейли Молотова в парламент, мы не сражаемся с полицейскими. Мы - просто уставший жить народ, как вы нас заставляете. Народ Молдовы доведен до ручки. Не переживайте, наш ответ будет, и он будет жесткой", - пригрозил он.
Сегодня полиция Молдовы задержала 27 участников акции протеста, проводимой в центре Кишинева пророссийской партией "Шор".
По информации правоохранителей, всех задержанных отвели в отделения полиции для проверки документов.
В полиции также отметили, что задержали участников акции, которые вели себя подозрительно. Четверо из задержанных уже признались полицейским, что решили принять участие в акции, потому что им пообещали вознаграждение.
В то же время по словам Шора, 21 мая, в день проведения "Великого европейского собрания", он намерен собрать в центре Кишинева своих поклонников.
"Нас будет больше, чем ты свезешь незаконно. Я тебе обещаю, что именно в этот день тебе в глаза посмотрят десятки, а может быть, тысячи или сотни тысяч обездоленных тобой людей", - заявил он в обращении к президенту.
Кроме того, Шор пригрозил, что 1 июня, в день проведения саммита Европейского политического сообщества, его сторонники снова устроят в Кишиневе акции протеста.
"Я вам обещаю 1 июня спонтанные митинги на каждом перекрестке. Слоганы для 1 июня: "No, Майя!", "СТОП, Майя!", "Take away, Майя!". Это увидят все европейские лидеры по всему их маршруту", - заявил пророссийский политик.
Напомним, в апреле апелляционная палата Кишинева заочно приговорила лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что правительство Молдовы хочет обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона. Она ставит под опасность суверенитет и независимость страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.