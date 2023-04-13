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В Молдове пророссийского политика Шора приговорили к 15 годам заключения

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Молдова, Четверг 13 апреля 2023 21:56
В Молдове пророссийского политика Шора приговорили к 15 годам заключения Фото: В Молдове пророссийского политика Шора приговорили к 15 годам заключения (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду.

"Илан Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, и его имущество будет конфисковано, так решила Апелляционная палата", – написала Санду.

Вынесение приговора подтвердила и апелляционная палата Кишинева. Илан Шор приговорен к 15 годам лишения свободы, а также должен вернуть около 288 млн долларов.

"Только таким образом правосудие может обрести свою законность, через правовые решения, которые наказывают воров и совершают справедливость", - добавила Санду.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин заявила, что страна будет настаивать на экстрадиции осужденного по делу о банковских махинациях. Ziarul de Gardă пишет, что Драгалин будет обращаться в Израиль, эта страна признает приговор и Шор будет отбывать наказание на территории Израиля.

По ее словам, власти Израиля отказывались репатриировать Шора в Молдову, поскольку ждали окончательного приговора по его делу, а Апелляционная палата могла его и оправдать.

Илан Шор

Молдавский политик, глава партии "Шор", популистская молдавская политическая партия. Как сообщает Минфин США, в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России. Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации.

Напомним, что глава молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что пророссийская партия "Шор" организует попытку дестабилизации ситуации в Молдове.

Президент Молдовы Мая Санду призвала граждан страны собраться 21 мая на площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Это необходимо для того, чтобы поддержать европейскую интеграцию.

Ранее сообщалось, что правительство Молдовы хочет обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона. Она ставит под опасность суверенитет и независимость страны.

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