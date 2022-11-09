ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ставит под угрозу суверенитет: в Молдове хотят запретить деятельность партии "Шор"

Новина українською →
Молдова, Среда 09 ноября 2022 18:57
Ставит под угрозу суверенитет: в Молдове хотят запретить деятельность партии "Шор" Фото: в Молдове хотят запретить деятельность партии "Шор" (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Молдовы хочет обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона. Она ставит под опасность суверенитет и независимость страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко, которое приводит NewsMaker.

Кабмин на заседании 9 ноября одобрил запрос Литвиненко. Он предложил обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона.

По словам Литвиненко, в запросе достаточно аргументов, свидетельствующих о том, что партия "Шор" действует в противоречии с принципами верховенства закона и ставит под угрозу суверенитет и независимость Молдовы. Кабинет министров единогласно одобрил инициативу.

"По моему мнению, есть все конституционные обстоятельства для подачи этого заявления и признания неконституционности этой партии", - сказал глава минюста.

Илан Шор это молдавский политик, глава партии "Шор", популистская молдавская политическая партия. Как сообщает Минфин США, в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России. Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации.

Напомним, что США ввели новые санкции против России и Ирана. Речь шла о влиянии некоторых физических и юридических лиц на внутреннюю политику Молдовы.

Также МВД Молдовы обвиняет в антиправительственных протестах спецслужбы РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией