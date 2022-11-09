Ставит под угрозу суверенитет: в Молдове хотят запретить деятельность партии "Шор"

Правительство Молдовы хочет обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона. Она ставит под опасность суверенитет и независимость страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко, которое приводит NewsMaker.

Кабмин на заседании 9 ноября одобрил запрос Литвиненко. Он предложил обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона.

По словам Литвиненко, в запросе достаточно аргументов, свидетельствующих о том, что партия "Шор" действует в противоречии с принципами верховенства закона и ставит под угрозу суверенитет и независимость Молдовы. Кабинет министров единогласно одобрил инициативу.

"По моему мнению, есть все конституционные обстоятельства для подачи этого заявления и признания неконституционности этой партии", - сказал глава минюста.

Илан Шор это молдавский политик, глава партии "Шор", популистская молдавская политическая партия. Как сообщает Минфин США, в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России. Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации.