Проросійський політик Шор пригрозив протестами на саміті Євроспільноти у Молдові

Шор заявив, що поліція завадила "десяткам тисяч людей" приїхати на сьогоднішню акцію до Кишинева. Він також винуватив президента Молдови Маю Санду і партію "Дія і солідарність" (PAS) в узурпації влади.

"Ми не кидаємо як у Грузії коктейлі Молотова в парламент, ми не б'ємося з поліцейськими. Ми - просто народ, який втомився жити, як ви нас змушуєте. Народ Молдови доведений до ручки. Не переживайте, наша відповідь буде, і вона буде жорсткою", - пригрозив він.

Сьогодні поліція Молдови затримала 27 учасників акції протесту, яку проводить у центрі Кишинева проросійська партія "Шор".

За інформацією правоохоронців, усіх затриманих відвели до відділень поліції для перевірки документів.

У поліції також зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло. Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.

Водночас за словами Шора, 21 травня, у день проведення "Великих європейських зборів", він має намір зібрати в центрі Кишинева своїх прихильників.

"Нас буде більше, ніж ти звезеш незаконно. Я тобі обіцяю, що саме цього дня тобі в очі подивляться десятки, а, можливо, тисячі або сотні тисяч знедолених тобою людей", - заявив він в звертанні до президента.

Крім того, Шор пригрозив, що 1 червня, у день проведення саміту Європейського політичного співтовариства, його прихильники знову влаштують у Кишиневі акції протесту.

"Я вам обіцяю 1 червня спонтанні мітинги на кожному перехресті. Слогани для 1 червня: "No, Майя!", "СТОП, Майя!", "Take away, Майя!". Це побачать усі європейські лідери по всьому їхньому маршруту", - заявив проросійський політик.