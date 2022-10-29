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В Праге прошел пророссийский протест с призывом к газовым переговорам с Москвой

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Прага, Суббота 29 октября 2022 04:59
В Праге прошел пророссийский протест с призывом к газовым переговорам с Москвой Фото: В Праге прошла пророссийская акция с призывом к газовым переговорам с Москвой (twitter.com/CheeseSlices)
Автор: Артур Родивилов

Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы разрешить досрочные выборы, и призывая к переговорам с Россией о поставках газа до зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Демонстрация в честь национального праздника на главной площади Праги стала третьей демонстрацией, организованной ультраправыми политическими движениями, маргинальными группами и Коммунистической партией.

Полиция оценила толпу в несколько десятков тысяч человек, что меньше, чем на двух предыдущих митингах.

Организационная группа "Чехия прежде всего!" выступает против трансатлантического альянса Европейского союза и НАТО и хочет, чтобы нация с населением 10,7 миллиона человек была нейтральной в военном отношении.

Напомним, примерно 70 тысяч человек вышли на протест в центре Праги 3 сентября, призывая власти прекратить отправлять оружие Украине и начать диалог с Россией.

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