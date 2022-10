В Праге прошел пророссийский протест с призывом к газовым переговорам с Москвой

Демонстрация в честь национального праздника на главной площади Праги стала третьей демонстрацией, организованной ультраправыми политическими движениями, маргинальными группами и Коммунистической партией.

Полиция оценила толпу в несколько десятков тысяч человек, что меньше, чем на двух предыдущих митингах.

Организационная группа "Чехия прежде всего!" выступает против трансатлантического альянса Европейского союза и НАТО и хочет, чтобы нация с населением 10,7 миллиона человек была нейтральной в военном отношении.

The winter is arriving and people of #CzechRepublic suddenly feeling the freezing cold. Huge protest in #Prague, #Czech Republic today demanding an end to anti-#Russia sanctions. #Ukraine #UkraineRussianWar #RussiaUkraineWar@Blackrussiantv @crispSV @Nikolai11449196 @RWApodcast pic.twitter.com/xM1SUmj7In