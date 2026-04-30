Прорывы на десятки километров невозможны? Елизаров объяснил ситуацию на фронте

На фронте сейчас наблюдается относительная стабилизация линии боевого соприкосновения. Масштабные прорывы на десятки километров, как раньше, стали практически невозможными.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил заместитель командующего Воздушных сил, полковник Павел Елизаров в интервью "Украинской правде".

Комментируя ситуацию на фронте, Елизаров сказал, что сейчас ситуация стабилизирована, потому что в современной войне продвижение очень сложное для обеих сторон.

"Есть технологические решения, которые могут изменить ситуацию - и у нас, и у них. Вопрос в том, кто быстрее их внедрит и как другая сторона на это отреагирует. Но масштабные прорывы, как раньше - на десятки километров с движением колонн - сейчас практически невозможны", - заявил он.

Отвечая на вопрос, есть ли у Украины ресурс выдержать войну еще два года, полковник подчеркнул, что это зависит от международной поддержки.

По словам военного, Украина уже получает значительную финансовую поддержку от европейских партнеров, однако критически важно сохранить ее стабильность в долгосрочной перспективе.

"Мы уже все стали военными в определенном смысле. В Украине очень сильный интеллектуальный потенциал, и мы трансформируем эти ресурсы в новые виды вооружения. Как пример: наши дроны-перехватчики уже разгоняются до 700 км/ч. А начинали со 100. Это другой уровень", - сказал он.

Говоря о возможном завершении войны, Елизаров подчеркнул, что любой конфликт рано или поздно заканчивается, но ключевой вопрос - на каких условиях.

"Если мы повысим эффективность и увеличим потери противника - это может привести к их внутренней деморализации. И тогда я не исключаю контрнаступление", - отметил он.

Также заместитель командующего ВС предупредил о риске эскалации, в частности возможном применении тактического ядерного оружия со стороны России, и подчеркнул важность четкой и заблаговременной позиции международных партнеров относительно такой угрозы.