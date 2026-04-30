Прорывы на десятки километров невозможны? Елизаров объяснил ситуацию на фронте
На фронте сейчас наблюдается относительная стабилизация линии боевого соприкосновения. Масштабные прорывы на десятки километров, как раньше, стали практически невозможными.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель командующего Воздушных сил, полковник Павел Елизаров в интервью "Украинской правде".
Комментируя ситуацию на фронте, Елизаров сказал, что сейчас ситуация стабилизирована, потому что в современной войне продвижение очень сложное для обеих сторон.
"Есть технологические решения, которые могут изменить ситуацию - и у нас, и у них. Вопрос в том, кто быстрее их внедрит и как другая сторона на это отреагирует. Но масштабные прорывы, как раньше - на десятки километров с движением колонн - сейчас практически невозможны", - заявил он.
Отвечая на вопрос, есть ли у Украины ресурс выдержать войну еще два года, полковник подчеркнул, что это зависит от международной поддержки.
По словам военного, Украина уже получает значительную финансовую поддержку от европейских партнеров, однако критически важно сохранить ее стабильность в долгосрочной перспективе.
"Мы уже все стали военными в определенном смысле. В Украине очень сильный интеллектуальный потенциал, и мы трансформируем эти ресурсы в новые виды вооружения. Как пример: наши дроны-перехватчики уже разгоняются до 700 км/ч. А начинали со 100. Это другой уровень", - сказал он.
Говоря о возможном завершении войны, Елизаров подчеркнул, что любой конфликт рано или поздно заканчивается, но ключевой вопрос - на каких условиях.
"Если мы повысим эффективность и увеличим потери противника - это может привести к их внутренней деморализации. И тогда я не исключаю контрнаступление", - отметил он.
Также заместитель командующего ВС предупредил о риске эскалации, в частности возможном применении тактического ядерного оружия со стороны России, и подчеркнул важность четкой и заблаговременной позиции международных партнеров относительно такой угрозы.
Ситуация на фронте
Российские войска, несмотря на значительные потери, продолжают пытаться изменить ситуацию на фронте. Однако Силы обороны Украины наносят противнику существенные потери и постепенно истощают его ресурсы.
Как ранее заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские военные удерживают стратегическую инициативу и не позволяют РФ возобновить масштабное наступление.
Одним из ключевых факторов преимущества ВСУ является развитие беспилотных технологий. Именно дроны сейчас обеспечивают наибольшую долю поражений противника на фронте.
По имеющимся оценкам, соотношение применения ударных дронов у украинских войск и россиян 1,3 к 1, преимущество на стороне ВСУ.
Между тем западные СМИ сообщают, что российский диктатор Владимир Путин уверен, что побеждает на фронте и готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года.