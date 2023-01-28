В Херсонской области мужчина подорвался на мине, раненого нашли жители села

В селе Благодатное Херсонской области местные жители нашли в поле раненого человека. Мужчина подорвался на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

В ОВА еще раз напомнили, что нельзя ходить в поля, лесополосы, выходить на обочину дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники. Если заметили подозрительный предмет - отойдите подальше и позвоните спасателям или в полицию.

"В настоящее время пациент в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, 48-летний мужчина подорвался на российской мине. С минно-взрывной травмой и многочисленными обломочными ранениями ног пострадавшего доставили в Херсонскую областную клиническую больницу.

Как сообщалось, 23 января двое мужчин погибли в заминированной лесополосе возле поселка Дробышево в Лиманском районе Донецкой области. Они случайно набрели на спрятанную оккупантами "растяжку".

Напомним, в понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мине российских оккупантов. В результате чего они погибли.

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