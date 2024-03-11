Будут пропускать по 10 грузовиков каждый час. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

"Сегодня с 9:00 протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши. На выезд из Польши будут пропускать по 4 грузовых автомобиля каждый час", - говорится в сообщении.

На направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается.

При этом перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" польские протестующие на выезд из Украины не будут пропускать ни одного грузовика.

"На въезд в Украину польские фермы будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час", - говорится в сообщении.

К тому же движение легковых транспортных средств и автобусов на всех направлениях не ограничивается.

Кроме того, 13 марта польские протестующие планируют возобновить блокирование грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец".

Блокада украинской границы

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они начали высыпать украинское зерно. В Польше обещают, что найдут виновных.

Кроме того, польские фермеры также заявляли о блокаде пунктов пропуска на границе с Германией и Литвой.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

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