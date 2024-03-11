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Пропускатимуть по 10 вантажівок щогодини. У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжується. Польські протестувальники будуть пропускати по 10 вантажівок на годину на двох пунктах пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Державної прикордонної служби України в Telegram.

"Сьогодні з 9:00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини", - йдеться у повідомленні. 

На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.

При цьому перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" польські протестуючі на виїзд з України не пропускатимуть жодної вантажівки.

"На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини", - йдеться у повідомленні. 

До того ж рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

Крім того, 13 березня польські протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець".

Блокада українського кордону

У лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних.

Крім того, польські фермери також заявляли про блокаду пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.

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