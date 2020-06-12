Пропуск за списками: бойовики висунули умови роботи КПВВ

Проросійські бойовики на Донбасі згодні пропускати людей на окуповані території тільки за попередньо узгодженими списками. Відповідні умови вони висунули українській стороні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві заявили, що про роботу з 10 червня двох КПВВ - "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" - окупаційним адміністраціям повідомили завчасно.

"Підконтрольна РФ окупаційна "влада" висунула абсолютно неприйнятні умови: заявила про готовність випускати людей на вільну частину Донбасу, але впускати назад на ТОТ ДЛО (тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей, - ред.) тільки за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона відзначає, що тільки пенсіонерів, які не мають можливості зняти пенсії з банківських карт, налічується понад 280 тисяч, тому формування списків недоцільно.

Міністерство вважає, що дії бойовиків пояснюються намаганням заблокувати виїзд абітурієнтів для вступу до українських вишів.

Нагадаємо, українська сторона з 10 червня відновила пропуск через два КПВВ на Донбасі, проте бойовики не пропускають людей до окупованих районів.

Також стало відомо, що КПВВ на Донбасі через спеку можуть змінити графік роботи.