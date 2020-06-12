Пропуск по спискам: боевики выдвинули условия работы КПВВ

Пророссийские боевики на Донбассе согласны пропускать людей на оккупированные территории только по предварительно согласованным спискам. Соответствующие условия они выдвинули украинской стороне.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве заявили, что о работе с 10 июня двух КПВВ - "Марьинка" и "Станица Луганская" - оккупационным администрациям сообщили заблаговременно.

"Подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на ВОТ ДЛО (временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, - ред.) только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона отмечает, что только пенсионеров, которые не имеют возможности обналичить пенсии с банковских карт, насчитывается более 280 тысяч, поэтому формирование списков нецелесообразно.

Министерство полагает, что действия боевиков объясняются попыткой заблокировать выезд абитуриентов для поступления в украинские вузы.

Напомним, украинская сторона с 10 июня возобновила пропуск через два КПВВ на Донбассе, однако боевики не пропускают людей в оккупированные районы.

Также стало известно, что КПВВ на Донбассе из-за жары могут изменить график работы.