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Прикордонники уточнили ситуацію на КПВВ: бойовики нікого не пропускали

Новини » Суспільство     11.06.2020 - 15:35
Прикордонники уточнили ситуацію на КПВВ: бойовики нікого не пропускали
Фото: пропуск громадян на КПВВ (dpsu.gov.ua)

Чотири жінки прочекали біля блокпосту бойовиків всю ніч, але їх так і не пропустили

Бойовики на Донбасі другий день поспіль відмовляються відкривати контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду. Українська сторона відновила пропуск громадян ще вчора.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як зазначили прикордонники, у них на даний момент немає інформації, що бойовики хоч когось пропустили на тимчасово окуповану територію.

"За певний час роботи з 11:00 до 14:00, прикордонники через КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" пропустили 7 осіб. Однак окупанти заблокували перетин лінії розмежування цим громадянам", - сказали в ДПСУ.

Також прикордонники уточнили, що чотири жінки, які вчора перетнули пункт пропуску "Маріїнка", також не були пропущені бойовиками. Троє з них повернулися на КПВВ, ще одній жінці стало погано.

"Сьогодні троє з цих жінок повернулися назад в КПВВ "Маріїнка". Вони розповіли прикордонникам, що весь цей час перебували перед блокпостом російських збройних формувань, що ті загородили протитанковими їжаками. В надії все ж перетнути лінію розмежування, жінки перебували там до настання темряви. Не ризикнувши повертатися назад затемна, вони вчора заночували під відкритим небом вздовж дороги перед блокпостом", - йдеться в повідомленні.

Для евакуації жінки на підконтрольну територію України залучили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Раніше РБК-Україна писало, що чотирьох жінок бойовики пропустили на територію окупованої Донецька.

Зазначимо, українська сторона відновила пропуск через КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" 10 червня, при цьому за першу добу роботи пунктів пропуску громадяни так і не змогли потрапити на окуповану територію.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасКПВВООС
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