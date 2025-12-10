Предложения жилья под "еОселю" взлетели втрое: в каких городах продают больше всего

Программа государственного кредитования "еОселя" продолжает набирать популярность, а количество предложений жилья, которое можно приобрести по этой программе, стремительно растет по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Спрос на "еОселю" растет

По данным исследования, в 2025 году уже 78% украинцев слышали о программе - на 9% больше, чем в прошлом году.

7% опрошенных уже воспользовались кредитом по "еОселе", еще 41% планируют это сделать (рост на 5% по сравнению с 2024 годом). Доля тех, кто не планирует обращаться, уменьшилась до 52%.

Предложений жилья стало втрое больше

Количество объявлений с возможностью оформления "еОсели" выросло с 5,8 тыс. в октябре 2024 года до почти 17 тыс. в октябре 2025 года.

Наибольший прирост предложений за год зафиксирован в:

Кропивницком - на 369% (с 13 до 61 объявления),

Харькове - на 287% (с 295 до 1141),

Виннице - на 272% (с 64 до 238),

Хмельницком - на 270% (с 84 до 311),

Сумах - на 254% (с 63 до 223),

Одессе - на 243% (со 168 до 576).

Сколько кредитов уже выдано

По данным "Укрфинжитла", за 2025 год наблюдается стабильный рост количества выданных кредитов:

I квартал - 1 353 кредита,

II квартал - 2 986 (накопительно),

III квартал - 5 406 (накопительно),

IV квартал (по состоянию на конец года) - 6 697 кредитов.

На какое жилье больше всего выросло предложение

За год (октябрь 2024 - октябрь 2025):

дома - прирост составил 231% (с 1 603 до 5 307 объявлений);

1-комнатные квартиры - прирост 168% (с 1 874 до 5 030 объявлений);

2-комнатные квартиры - прирост 188% (с 1 421 до 4 104 объявлений);

3-комнатные квартиры - прирост 166% (с 789 до 2 102 объявлений).

Эксперты отмечают, что особенно стремительно растет предложение домов и "однушек". Первые - из-за запроса украинцев на автономность, вторые - из-за доступной цены и популярности как "первой" квартиры.