Сильный пароль - ваш щит: рекомендации киберполиции по защите аккаунтов
В наше время мошенники все чаще используют Интернет для своих преступных целей. Их мишенями становятся учетные записи граждан в мессенджерах, социальных сетях и онлайн-сервисах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
Завладев аккаунтами в социальных сетях, мошенники могут получить доступ к личной информации, шантажировать владельца, рассылать спам или даже похитить средства.
Сегодня для пользования многими онлайн-сервисами нам нужны учетные записи. Слабый пароль может легко попасть в руки хакеров, которые затем смогут получить доступ к вашей электронной почте, банковским счетам, социальным сетям и другой важной информации.
Киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов при создании паролей и пользовании учетными записями:
- для создания пароля используйте не менее 8 символов, в том числе заглавные (АБВ) и прописные (абв) буквы, цифры и специальные символы (~, %; =, > и т.д.).Комбинации типа "123456", "11111", "qwerty", "рassword", "abc123", "admin" не являются надежными паролями;
- придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи;
- не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения;
- воздерживайтесь от использования в качестве паролей фраз ежедневного обихода (цитаты, лозунги, названия произведений и т.д.);
- немедленно меняйте пароли в случае подозрения на компрометацию;
- не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера;
- не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним лицам;
- обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно;
- перед введением авторизационных данных внимательно просматривайте URL-адрес сайта - неточность даже в один символ может свидетельствовать, что вы оказались на фишинговом ресурсе;
- регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах;
- используйте только лицензионное программное обеспечение. В случае необходимости установите антивирусное программное обеспечение и настройте его регулярное обновление.
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