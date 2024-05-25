Сильный пароль - ваш щит: рекомендации киберполиции по защите аккаунтов

В наше время мошенники все чаще используют Интернет для своих преступных целей. Их мишенями становятся учетные записи граждан в мессенджерах, социальных сетях и онлайн-сервисах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

Киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов при создании паролей и пользовании учетными записями:

Сегодня для пользования многими онлайн-сервисами нам нужны учетные записи. Слабый пароль может легко попасть в руки хакеров, которые затем смогут получить доступ к вашей электронной почте, банковским счетам, социальным сетям и другой важной информации.

Завладев аккаунтами в социальных сетях, мошенники могут получить доступ к личной информации, шантажировать владельца, рассылать спам или даже похитить средства.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме онлайн-мошенников. Аферисты выманивают деньги, предлагая несуществующие курсы.

Также в киберполиции дали советы, как не попасть на крючок мошенников, выманивающих деньги через SMS.

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