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Полиция дала советы украинцам, как не попасть на схему мошенников по SMS

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 04:00
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Полиция дала советы украинцам, как не попасть на схему мошенников по SMS Архивное фото: полиция дала советы украинцам, как не попасть на схему мошенников по SMS (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Злоумышленники присылают украинцам фейковые SMS о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Не нужно переходить по таким ссылкам, чтобы не потерять свои деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию.

Правоохранители уточнили, что такие сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы. Полиция привела несколько советов, которые помогут украинцам не потерять свои деньги:

  • не переходите по сомнительным гиперссылкам;
  • получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
  • проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
  • заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;
  • оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
  • не сообщайте посторонним лицам коды-подтверждения, поступающие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

Другие советы на эту тему

Ранее в МВД сообщали, что мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты.

А недавно в интернете снова активизировались мошенники, требующие средства у украинцев. Они звонят по телефону и под видом помощи родным выманивают средства у доверчивых граждан.

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