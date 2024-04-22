Полиция дала советы украинцам, как не попасть на схему мошенников по SMS
Злоумышленники присылают украинцам фейковые SMS о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Не нужно переходить по таким ссылкам, чтобы не потерять свои деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию.
Правоохранители уточнили, что такие сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы. Полиция привела несколько советов, которые помогут украинцам не потерять свои деньги:
- не переходите по сомнительным гиперссылкам;
- получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
- проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
- заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;
- оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
- не сообщайте посторонним лицам коды-подтверждения, поступающие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.
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Ранее в МВД сообщали, что мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты.
А недавно в интернете снова активизировались мошенники, требующие средства у украинцев. Они звонят по телефону и под видом помощи родным выманивают средства у доверчивых граждан.
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