Полиция дала советы украинцам, как не попасть на схему мошенников по SMS

Злоумышленники присылают украинцам фейковые SMS о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Не нужно переходить по таким ссылкам, чтобы не потерять свои деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию .

Правоохранители уточнили, что такие сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы. Полиция привела несколько советов, которые помогут украинцам не потерять свои деньги:

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Ранее в МВД сообщали, что мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты.

А недавно в интернете снова активизировались мошенники, требующие средства у украинцев. Они звонят по телефону и под видом помощи родным выманивают средства у доверчивых граждан.

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