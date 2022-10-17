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ЕС рассмотрит введение "временного ценового коридора" на газ из России

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Брюссель, Понедельник 17 октября 2022 02:17
ЕС рассмотрит введение "временного ценового коридора" на газ из России Фото: ЕС рассмотрит введение временного ценового коридора на газ из России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На встрече послов ЕС в понедельник будут обсуждаться различные временные варианты ограничения цены на российский газ, которые будут действовать, пока лимит не будет окончательно согласован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На саммите 20-21 октября лидеры ЕС изучат ряд вариантов ограничения цен на газ, по поводу которого нет согласия уже несколько недель.

Еврокомиссия намерена предложить меры по борьбе с энергетическим кризисом во вторник, до встречи лидеров.

В подготовленном документе говорится, что лидеры согласятся «изучить временный динамический ценовой коридор» на природный газ до тех пор, пока не будет разработан лимит на цены.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят установить ценовой коридор для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон со средним значением ниже рыночной цены.

В проекте говорится, что лидеры также «изучат временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который поможет снизить цены на электроэнергию, не ... приводя к общему увеличению потребления газа».

Дипломаты говорят, что может быть достигнут консенсус по ограничению цены на газ, используемый для производства электроэнергии, на примере схемы, реализованной Испанией и Португалией в июне, хотя некоторые опасаются, что это может повысить спрос на газ в ЕС.

По словам дипломата ЕС, знакомого с проблемой, наличие нескольких вариантов не означает, что любой из них или все они обязательно будут согласованы. Послы ЕС проведут внеочередную встречу в Люксембурге в конце дня в понедельник, чтобы обсудить этот вопрос и рассмотреть все возможные варианты.

Напомним, в Офисе президента ожидают, что в девятом пакете санкций против России будет ограничена цена на российский газ или введен запрет на его экспорт.

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