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Предлагает сделку с дьяволом. В МИД высказались о попытках РФ наладить отношения с Грузией

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Киев, Четверг 11 мая 2023 16:58
Предлагает сделку с дьяволом. В МИД высказались о попытках РФ наладить отношения с Грузией Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Решение России отменить визы для грузин и возобновить авиарейсы в Грузию является политической компенсацией за отказ Тбилиси вводить санкции против страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол. Рассматриваем решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующих властей наложить санкции на Россию, а также замедление европейской интеграции", - отметил Николенко.

Спикер МИД напомнил, что курс Тбилиси на нормализацию отношений с Москвой происходит на фоне оккупации 20% территории Грузии, похищения грузинских граждан и нарушений прав человека на оккупированных территориях.

"В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин. Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы - создать условия, при которых прогресс будет невозможен", - подчеркнул Николенко.

Он также отметил, что подобные действия грузинских властей не находят поддержки среди части политиков и населения страны. Поэтому Украина выражает солидарность и поддержку грузинам в их желании построить европейскую страну.

"Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии", - добавил Николенко.

Напомним, вчера, 10 мая, Россия решила прекратить визовый режим с Грузией и разрешила возобновить прямые авиарейсы между странами, которые Москва запретила еще в 2019 году.

Позже в Минэкономики Грузии заявили, что готовы возобновить авиарейсы только для тех российских компаний, которые не находятся под санкциями Запада.

При этом 10 мая вечером в Грузии начались протесты против возобновления авиасообщения между странами.

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