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Юрист объяснила, влияет ли прописка на процесс получения наследства

Суббота 10 февраля 2024 07:32
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Юрист объяснила, влияет ли прописка на процесс получения наследства Влияет ли прописка на получение наследства (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Процесс получения наследства зависит от многих аспектов. В частности, было ли составлено завещание, а также своевременно ли обратились наследники для оформления всех документов на право новой собственности.

О том, влияет ли прописка на процесс получения наследства, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро в "Пані в законі" в Telegram.

Влияет ли прописка на получение наследства

"Сама регистрация или как в народе говорят прописка, влияет исключительно в том случае, если вы пропустили 6 месяцев с даты смерти наследодателя и не успели подать своевременно заявление", - говорит адвокат Мария Левченко.

Например, родители умерли, не составив завещание. Если дети приписаны в их доме, им автоматически переходит наследство. А вот если дети отдельно зарегистрированы, то они должны до 6 месяцев обратиться к нотариусу, чтобы получить свою долю.

"А вот кто имеет право получать наследство, говорится в очередях наследников. К первой очереди относят супруга, детей и родителей умершего", - объясняет юрист.

Добавим, что оформить наследство можно как у государственного, так и частного нотариуса по месту открытия наследства.

Отметим также, что в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с лицом наследодателя, в частности: личные неимущественные права, право на участие в обществах или организациях, право на возмещение ущерба, причиненного увечьем, права на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, права и обязанности лица как кредитора или должника.

Юрист объяснила, влияет ли прописка на процесс получения наследстваКак принять наследство (фото: wiki.legalaid)

Читайте также о том, что делать, если упущен срок принятия наследства.

Раньше мы писали о том, что в Украине изменились правила принятия наследства.

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