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У Карпатах четверту добу шукають заблукалого в горах туриста

Новость на русском → Карпати, Середа 17 лютого 2021 08:39
У Карпатах четверту добу шукають заблукалого в горах туриста Фото: пошукова група (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ігор Литвиненко

У Карпатах на схилі гори Гемба тривають пошуки зниклого туриста. Він заблукав ще 13 лютого.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До пошукових робіт за минулу добу притягнуто 56 осіб та 13 одиниць техніки, у тому числі і вертоліт.

Наголошується, що 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два жителі Києва. 14 лютого одного з них знайшли, його стан задовільний. Пошуки другого туриста тривають.

Нагадаємо, загалом у Карпатах 14 лютого проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. Вранці 14 лютого у Карпатах зберігалася загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Також синоптики попереджали про сходження лавин у Карпатах вчора, 16 лютого.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 17 лютого, західні і деякі центральні регіони України накриють снігопади. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від -11 до +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.

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