У Карпатах четверту добу шукають заблукалого в горах туриста
У Карпатах на схилі гори Гемба тривають пошуки зниклого туриста. Він заблукав ще 13 лютого.
До пошукових робіт за минулу добу притягнуто 56 осіб та 13 одиниць техніки, у тому числі і вертоліт.
Наголошується, що 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два жителі Києва. 14 лютого одного з них знайшли, його стан задовільний. Пошуки другого туриста тривають.
Нагадаємо, загалом у Карпатах 14 лютого проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. Вранці 14 лютого у Карпатах зберігалася загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.
Також синоптики попереджали про сходження лавин у Карпатах вчора, 16 лютого.
Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 17 лютого, західні і деякі центральні регіони України накриють снігопади. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від -11 до +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.