У Карпатах четверту добу шукають заблукалого в горах туриста

У Карпатах на схилі гори Гемба тривають пошуки зниклого туриста . Він заблукав ще 13 лютого.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій .

До пошукових робіт за минулу добу притягнуто 56 осіб та 13 одиниць техніки, у тому числі і вертоліт.

Наголошується, що 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два жителі Києва. 14 лютого одного з них знайшли, його стан задовільний. Пошуки другого туриста тривають.